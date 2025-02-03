هل لديك دولارات قديمة؟ تعرف على التغييرات القادمة في العملة الأمريكية

تُعد أوراق الدولار الأمريكي من أكثر العملات شهرة على مستوى العالم، ولكن إذا كنت تعتقد أنها ستبقى كما هي دون تغيير، فأنت مخطئ، حيث تعتزم حكومة الولايات المتحدة إدخال تعديلات كبيرة على تصميم العملة لتعزيز إجراءات الأمان وجعل تزويرها أكثر صعوبة.

مع التطور التكنولوجي السريع، أصبح تزوير العملات أسهل من أي وقت مضى، لذلك، قررت الجهات المعنية مثل مكتب النقش والطباعة، وجهاز الخدمة السرية، ولجنة مكافحة التزوير اتخاذ هذه الخطوة لحماية مصداقية الدولار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. الهدف ليس فقط مواكبة التكنولوجيا الحالية، بل التقدم خطوة إلى الأمام لمنع جرائم التزوير، وفقا لموقع unionrayo.

ما هي الفئات التي ستتغير ومتى؟

سيتم تنفيذ التغييرات بشكل تدريجي وفقًا لجدول زمني محدد:

فئة 10 دولارات: سيتم تحديثها بحلول عام 2026.

فئة 50 دولارًا: سيتم استبدالها في عام 2028.

فئة 20 دولارًا: سيتم تغييرها في عام 2030.

فئة 5 دولارات: ستشهد التحديث بين عامي 2032 و2035.

فئة 100 دولار: سيتم تغييرها في عام 2034.

لا داعي للقلق، حيث سيتم استبدال العملات الحالية تدريجيًا، وستظل صالحة للاستخدام حتى يتم سحبها من التداول.

ما هي التغييرات الجديدة في التصميم؟

ستتميز الأوراق النقدية الجديدة بتقنيات متطورة تجعل تزويرها أمرًا في غاية الصعوبة.

ومن أبرز هذه التغييرات:

خيط الأمان: سيظهر خط لامع عند رفع الورقة النقدية نحو الضوء.

شريط ثلاثي الأبعاد: يتغير شكله عند إمالة الورقة.

حبر متغير اللون: يوجد في الزاوية اليمنى السفلية ويتغير لونه حسب زاوية الرؤية.

العلامة المائية: تظهر صورة مخفية عند النظر إلى الورقة مقابل الضوء.

المطبوعات الصغيرة: أحرف وأرقام دقيقة يصعب نسخها.

الطباعة البارزة: مناطق ذات ملمس خشن يمكن الشعور بها عند اللمس.

هذه التعديلات ستجعل من الصعب على المزورين تقليد العملة بسهولة.

هل سيتم رفض الأوراق النقدية التالفة؟

نعم، لن يتم قبول الأوراق النقدية التي تعرضت لتلف كبير في المتاجر أو ماكينات الصرف الآلي أو البنوك. يشمل التلف الشديد الأوراق الباهتة أو الممزقة أو التي فقدت ميزات الأمان الأساسية. ومع ذلك، يمكن استبدال الأوراق الممزقة إذا كانت كاملة من خلال البنوك.

هذا التغيير يهدف إلى الحفاظ على مكانة الدولار كواحد من أكثر العملات موثوقية في العالم لفترة طويلة قادمة.