بسبب 56 مليار دولار .. رسائل مسربة تكشف تفاصيل خلاف إيلون ماسك ونيكولاي تانغين

كشفت رسائل نصية مسربة عن تفاصيل محادثة محرجة بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، وبين رئيس صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار نيكولاي تانغين.

وتظهر الرسائل كيف رفض ماسك دعوة تانغين لتناول العشاء ردًا على تصويت الأخير ضد حزمة الرواتب المثيرة للجدل التي كان من المقرر أن يحصل عليها ماسك من تسلا، وفقا لموقع uniladtech.

على الرغم من أن إيلون ماسك أغنى رجال العالم ويُتوقع أن يصبح أول تريليونير في التاريخ، إلا أن شركته تسلا تحتل حاليًا المرتبة الثامنة في قائمة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، والتي تتصدرها شركة أبل بقيمة سوقية تبلغ 3.599 تريليونات دولار، وتأتي مايكروسوفت وإنفيديا وأمازون وألفابت (غوغل) في المراكز الخمسة الأولى، بينما تقدر القيمة السوقية لتسلا بـ 1.249 تريليون دولار.

تُظهر الرسائل المسربة أن ماسك، الذي يمتلك ثروة هائلة ونفوذًا واسعًا، يعتبر أن المال ليس كل شيء، فقد رفض دعوة تانغين لتناول العشاء بعد أن صوت الأخير، الذي يدير صندوق الثروة السيادية النرويجي، ضد حزمة الرواتب البالغة 56 مليار دولار التي كان ماسك يسعى للحصول عليها من تسلا، وعلى الرغم من تأييد بعض المساهمين لهذه الحزمة، إلا أن آخرين والمحاكم عارضوها بشكل متكرر.

لم ينسَ ماسك أولئك الذين صوتوا ضد حزمة الرواتب، حيث رفض صندوق إدارة الاستثمار في نورجيس بنك، أحد أكبر المساهمين في تسلا، الصفقة في يونيو 2024. ويُقدر قيمة الصفقة الآن بنحو 100 مليار دولار، لكن يبدو أن ماسك لن يحصل عليها في المستقبل القريب.

في الرسائل، وجه ماسك انتقادات لاذعة لتانغين، محاضرًا إياه حول كيفية أن يكون "صديقًا أفضل"، ورفض عرضه لتناول العشاء.

وقال ماسك: "عندما أطلب منك معروفًا، وهو ما نادرًا ما أفعله، وترفضه، فلا ينبغي لك أن تطلبه مني إلا بعد أن تفعل شيئًا لتعويضي".

ورد تانغين على ماسك قائلًا: "لقد لاحظنا ذلك وفهمناه تمامًا. بصفتك أحد المساهمين الكبار، فإننا نشجعك. حظًا سعيدًا في كل شيء".

ولم تتوقف المحادثة عند هذا الحد، حيث أرسل ماسك لاحقًا رسائل من مصدر مجهول يتهم فيها تانغين بإبلاغ وسائل الإعلام النرويجية بعدم حضوره للعشاء، واتهمه بـ "الطموحات السياسية" ومحاولة "الترويج لنفسه".

وأوضح تانغين أن الرسائل أصبحت علنية بسبب قانون حرية المعلومات في النرويج، واختتم رسالته بالقول: "إن البلاد مهووسة بك، لكن هذا لا يعكس صورة سيئة عنك. ومع ذلك، آسف لأي إزعاج".

يُذكر أن إيلون ماسك ليس غريبًا عن الدخول في نقاشات حادة عبر الرسائل النصية، حيث سبق أن انتهت صداقته مع أحد أصدقائه القدامى بسبب رسالة واحدة.