رقم مذهل .. كم ينفق جيف بيزوس سنوياً لصيانة يخته الفاخر؟

من المثير أن نأخذ لحظة للتفكير في مدى ثراء أغنى الأشخاص في العالم، خاصة عندما نتحدث عن المبالغ التي ينفقها جيف بيزوس فقط للحفاظ على تشغيل يخوته الضخمة.

بيزوس، مؤسس أمازون، يُعتبر من أغنى الأشخاص في العالم، حيث يحتل المرتبة الثانية بثروة تقدر بـ 238 مليار دولار، بعد إيلون ماسك، ورغم الانتقادات التي طالته بسبب تصرفاته التي أُدرجت في خانة التسبب في تلوث البيئة، لا يزال بيزوس يواصل الإنفاق بسخاء على أسلوب حياته الفاخر، بما في ذلك امتلاكه لأسطول من اليخوت الفخمة.

يشمل هذا الأسطول يخت "كورو"، الذي يبلغ طوله 127 مترًا وتقدر قيمته بحوالي 500 مليون دولار، بالإضافة إلى يخت "أبونا" الذي يبلغ طوله 76 مترًا وقيمته 75 مليون دولار، ورغم أن هذه اليخوت تمثل رمزًا للثروة الفائقة بفخامتها وحجمها الكبير، فإن تكاليف صيانتها تعتبر مبالغ ضخمة.

تكاليف صيانة يخت "كورو" تقدر بحوالي 40 مليون دولار سنويًا، بينما يضيف يخت "أبونا" 10 ملايين دولار أخرى إلى هذه النفقات، بذلك، يصل المبلغ الذي ينفقه بيزوس سنويًا للحفاظ على اليختين إلى 50 مليون دولار.

في غضون ثماني سنوات فقط من امتلاك اليختين، سيكون قد أنفق أكثر من 400 مليون دولار، وهو مبلغ قد يبدو ضخما، لكنه يمثل جزءًا ضئيلًا من ثروته الضخمة.

على الرغم من هذه التكاليف، يبدو أن الأمر يستحق بالنسبة لبيزوس، إذ شهد يخت "كورو" في مايو 2023 لحظة خاصة حيث قدم بيزوس طلب الزواج من خطيبته الحالية، لورين سانشيز.

في تصريحاتها لمجلة "فوغ"، قالت لورين: "عندما فتح جيف الصندوق، شعرت وكأنني فقدت الوعي قليلاً"، معبرة عن فرحتها في هذه اللحظة المميزة على متن أكبر يخت في العالم.

وفي حال حدوث أي طارئ، يمكن للزوجين العودة بسرعة إلى الأرض عبر طائرة هليكوبتر من طراز Airbus ACH135، التي تم تثبيتها على مهبط الطائرات المروحية في يخت "أبونا".

حتى لو شعروا ببعض الملل من اليخت الفاخر "كورو"، يظل يخت "أبونا" الأصغر يوفر لهم مساحة كبيرة للاسترخاء والترفيه، إلى جانب طاقم يتكون من 45 شخصًا.

بينما تركز زوجته السابقة، ماكنزي سكوت، على استخدام ثروتها في التبرعات الخيرية، يبقى السؤال حول الحدود التي قد يصل إليها بيزوس في إنفاقه على رفاهيته.