تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية يزيد أرباح بنوك الإمارات

توقعت «بلومبرج إنتلجنس» ارتفاع أرباح البنوك الإماراتية إذا قام الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة هذا العام، وهو أمر مرجح، ما يعدل توقعات البنوك الإماراتية صعوداً، حيث سيعوض تثبيت الأسعار تكلفة المخاطر من خلال مساعدة الإيرادات.

ويتوقع السوق عدم وجود خفض، أو خفض واحد محتمل، خلال 2025، وقد يدفع هذا توقعات إيرادات البنوك الإماراتية إلى خانة الآحاد العليا مقابل إجماع ديسمبر على نمو بنسبة 3 %، نظراً لانخفاض ضغط الهامش عن المتوقع مبدئياً بمقدار 30 نقطة أساس.

وستظل المنافسة في التسعير قائمة إلا أن تكلفة التمويل قد ترتفع إذا انخفضت أرصدة الحسابات الجارية، وحسابات التوفير بشكل أكبر، رغم أن السيولة الوفيرة للبنوك الإماراتية تسمح للمقرضين بالتغلب على الضغط، ويتوقع الإجماع أن تعود تكلفة المخاطر إلى وضعها الطبيعي بزيادة تصل إلى 20 نقطة أساس في عام 2025 نحو مستوى 2023 البالغ 80 نقطة أساس لأكبر خمسة بنوك إماراتية.

وقالت «بلومبرج»: «إن أكبر خمسة بنوك إماراتية سجلت نمواً في الإقراض عام 2024، بزيادة محتملة بنسبة 10 % على أساس سنوي حتى سبتمبر، و16 % من هذه النسبة ترجع إلى زيادة إقراض الأفراد، و8 % لإقراض المؤسسات».

ورفع بنك أبوظبي التجاري حصته السوقية من الإقراض إلى 16.3 % في يونيو (15.7 % في 2023)، مدفوعاً بنمو قروض الأفراد بنسبة 17 %، وارتفاع قروض الشركات بنسبة 12 %، مع تراجع نسبة قروض العقارات التجارية والضيافة (16.6 % من القروض)، وزاد بنك الإمارات دبي الوطني إقراض الأفراد بنسبة 16 %، ومع ذلك نمت قروض المؤسسات بنسبة 7 %، بسبب سداد محفظة الائتمان للقطاع العام.

في الوقت نفسه انخفضت تكلفة الودائع بالفائدة في الربع الثالث، بعد الانخفاضات المتتالية لأسعار الفائدة، وكذلك الانخفاض المتتالي لسعر الإقراض بين البنوك (إيبور) لمدة 3 أشهر بمعدل 20 نقطة أساس على التوالي في الربع الثالث من 2024. ويبلغ حجم المشاريع العقارية في الإمارات على مدار العامين المقبلين 16 مليار دولار، و358 مليار دولار خلال خمس سنوات، بناء على بيانات «ميد» لشهر أكتوبر الماضي، بالتالي قد ترتفع قروض الشركات بمعدل سنوي مركب 6 % إلى 8 % خلال 5 سنوات.

وتشمل المشاريع الكبرى نخلة جبل علي، و الواحة من إعمار «ذا أواسيس»، وذا هايتس كانتري كلوب آند ويلنس سنتر، وجراند كلوب ريزورت، وتوسعة مطار آل مكتوم، وجزر ديرة، ومشروع تصريف مياه الأمطار، وعزيزي فينيسيا، وقطار الاتحاد، والخط الأزرق للمترو.