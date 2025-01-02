بالأرقام .. قائمة فوربس لأغني أغنياء العالم في 2025

يبدأ إيلون ماسك عام 2025 كأغنى شخص في العالم، ليصبح أول ملياردير تتجاوز ثروته الصافية 400 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس.

يتولى الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس قيادة مجموعة من أباطرة المال العالميين الذين بلغت ثروتهم الصافية مجتمعة 1.9 تريليون دولار اعتبارًا من الأول من يناير 2025، ارتفاعًا من 1.8 تريليون دولار في الشهر السابق.

ومن بين الشخصيات البارزة في هذه القائمة جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، والذي انضم إلى المراكز العشرة الأولى لأول مرة، ما يسلط الضوء على النمو السريع لصناعة أشباه الموصلات.

وفيما يلي تصنيف فوربس لأغنى 10 أفراد في العالم اعتبارًا من 1 يناير 2025:

1. إيلون ماسك

القيمة الصافية: 421.2 مليار دولار

المصدر: Tesla، SpaceX، X، xAI

العمر: 53

ارتفعت ثروة ماسك بمقدار 91 مليار دولار في ديسمبر بسبب تقييم سبيس إكس الجديد بقيمة 350 مليار دولار، كما اكتسب اهتمامًا بعد تعيينه رئيسًا مشاركًا لوزارة كفاءة الحكومة الأمريكية (DOGE) من قبل الرئيس دونالد ترامب.

2. جيف بيزوس

القيمة الصافية: 233.5 مليار دولار

المصدر: أمازون

العمر: 60

استعاد بيزوس المركز الثاني مع ارتفاع أسهم أمازون بنسبة 5% في ديسمبر، مما أضاف 10 مليارات دولار إلى ثروته.

3. لاري إليسون

القيمة الصافية: 209.7 مليارات دولار

المصدر: أوراكل

العمر: 80

انخفضت ثروة لاري إليسون بمقدار 17 مليار دولار بعد انخفاض أسهم أوراكل، لكنها لا تزال ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

4. مارك زوكربيرغ

القيمة الصافية: 202.5 مليار دولار

المصدر: ميتا (فيسبوك)

العمر: 40

ارتفاع أسهم شركة ميتا الأمريكية بنسبة 1.9% عزز ثروة زوكربيرغ قليلا.

5. برنارد أرنو

القيمة الصافية: 168.8 مليار دولار

المصدر: LVMH

العمر: 75

حصل أرنو على 8.5 مليارات دولار بسبب نمو أسهم LVMH.

6. لاري بيغ

القيمة الصافية: 157.9 مليار دولار

المصدر: جوجل (ألفابت)

العمر: 51

لاري بيغ هو أحد مؤسسي شركة جوجل، وهو مهندس برمجيات ورائد أعمال أمريكي. شارك في تأسيس جوجل مع سيرجي برين في عام 1998 أثناء دراستهما في جامعة ستانفورد، لعب بيغ دورًا كبيرًا في تطوير محرك البحث جوجل، الذي أصبح أحد أكثر محركات البحث استخدامًا في العالم. وترتبط ثروة بيغ بالهيمنة المستمرة لشركة جوجل.

7. سيرجي برين

القيمة الصافية: 153.4 مليار دولار

المصدر: جوجل (ألفابت)

العمر: 50

سيرجي برين هو عالم حاسوب ورائد أعمال أمريكي من أصل روسي، هاجر مع عائلته إلى الولايات المتحدة عندما كان في السادسة من عمره، حصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جامعة ميريلاند، ثم انتقل إلى جامعة ستانفورد للحصول على درجة الماجستير في علوم الحاسوب.

في جامعة ستانفورد، التقى سيرجي برين بلاري بيغ، وقررا معًا تأسيس شركة جوجل في عام 1998. لعب برين دورًا كبيرًا في تطوير محرك البحث جوجل، الذي أصبح أحد أكثر محركات البحث استخدامًا في العالم.

8. وارن بافيت

القيمة الصافية: 139.6 مليار دولار

المصدر: بيركشاير هاثاواي

العمر: 94 عاماً

انخفضت ثروة بافيت بمقدار 8.9 مليارات دولار بسبب انخفاض أسهم شركة بيركشاير هاثاواي بنسبة 6%.

9. ستيف بالمر

القيمة الصافية: 123.5 مليار دولار

المصدر: مايكروسوفت

العمر: 68

تراجعت ثروة بالمر بمقدار 500 مليون دولار لكنها لا تزال تتجاوز 100 مليار دولار.

10. جنسن هوانغ

القيمة الصافية: 118 مليار دولار

المصدر: إنفيديا

العمر: 61

هوانغ يدخل المراكز العشرة الأولى بعد ارتفاع أسهم إنفيديا بنسبة 171٪ في عام 2024.

وتؤكد مجلة فوربس أن تسعة من العشرة الأوائل أمريكيون، وجميعهم من الرجال، وتؤكد ثروة ماسك، المرتبطة بشركة تسلا، وسبيس إكس، وغيرها من المشاريع، على تقلبات تصنيفات المليارديرات، بسبب تقلبات سوق الأسهم.