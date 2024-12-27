22 % حصة البنوك الإسلامية من التمويلات المصرفية

ارتفعت التمويلات الممنوحة من البنوك الإسلامية في الإمارات بمعدل 11.5 % خلال عام، لتصل إلى إجمالي 473 مليار درهم حتى سبتمبر 2024 بحصة توازي 22 % من إجمالي التمويلات المصرفية بالدولة بنهاية الربع الثالث.

وأوضحت بيانات حديثة للمصرف المركزي أن البنوك الإسلامية قد منحت قرابة 50 مليار درهم قروضاً جديدة إلى المستفيدين، خلال عام كامل مقارنة برصيد إجمالي وصل 424.5 مليار درهم نهاية سبتمبر 2023.

ووفق توزيع القطاعات المستفيدة ظل القطاع الخاص في صدارة المقترضين من البنوك الإسلامية العاملة بالإمارات بقيمة إجمالية بلغت 339 مليار درهم بحصة شكلت 72 % من إجمالي التمويلات الممنوح من البنوك والوحدات التشغيلية الإسلامية للمصارف، وحصل القطاع الخاص على أكثر من 37 مليار درهم قروضاً جديدة من البنوك الإسلامية على مدار الفترة.

وكان المقترضون من الأفراد أكبر مستفيدي القطاع الخاص من التمويلات الإسلامية مع ارتفاعه بنسبة بلغت 17.2 % من 154.3 مليار درهم نهاية شهر سبتمبر 2023 إلى 180.8 مليار درهم نهاية سبتمبر من العام الجاري، بينما مؤسسات القطاع التجاري، والشركات الصناعية كانتا ثاني أكبر مستفيدي القطاع الخاص بارتفاع إجمالي رصيد اقتراضهما من 148 مليار درهم سبتمبر من العام الماضي، إلى ما يتجاوز 158 مليار درهم في سبتمبر 2024، فيما تقلص إجمالي التمويلات الممنوحة إلى القطاع العام بشكل طفيف على مدار العام من 48.9 مليار درهم إلى 48.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث العام الجاري، وبلغت بدورها القروض، التي منحتها البنوك الإسلامية إلى الحكومة إجمالي 43 مليار درهم بارتفاع قدره 6.3 مليارات درهم مقابل 35 مليار درهم في سبتمبر 2023، بينما استقرت قروض المؤسسات المالية غير المصرفية عند 1.4 مليار درهم متقلصة بشكل طفيف من 1.5 مليار درهم.

مقابل ذلك ارتفع إجمالي التمويلات، التي حصل عليها غير المقيمين بالدولة من البنوك الإسلامية بها بأكثر من 4.5 مليارات درهم، مرتفعاً من رصيد تراكمي 36.3 ملياراً من العام الماضي إلى 40.8 مليار درهم نهاية سبتمبر من العام الجاري.