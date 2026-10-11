22 مليار دولار لا تكفي.. كم من المال يكفي لشراء السعادة؟

أكد الملياردير الأمريكي راي داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" لإدارة الاستثمارات، أن الأموال لا تضمن السعادة، مشيرا إلى أن الشعور بالانتماء إلى المجتمع يمثل العامل الأهم في تحقيق الرضا عن الحياة، حتى مع امتلاك ثروة طائلة.

وقال داليو، الذي تُقدّر ثروته بنحو 22 مليار دولار وفقا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، إن المال يظل عنصرا مهما في الحياة، لكن تأثيره في السعادة يتراجع بعد بلوغ مستوى معين من الرفاهية.

وجاءت تصريحات الملياردير البالغ من العمر 77 عاما خلال مشاركته في جلسة نقاشية ضمن قمة معهد ميلكن آسيا في سنغافورة، يوم الخميس الماضي، حيث تناول العلاقة بين الثروة والنجاح والسعادة، مستندا إلى خبرته الطويلة في عالم المال والأعمال.

وشدد داليو على أن امتلاك المال ليس العامل الحاسم في الشعور بالسعادة، موضحا أن الروابط الاجتماعية والإحساس بالانتماء إلى مجتمع يشكلان عنصرا أساسيا في حياة الإنسان.

وتنسجم هذه الرؤية مع فلسفته التي تركز على أهمية تحديد الأولويات الشخصية، إذ يرى أن الناس لا يسعون جميعا إلى الهدف نفسه، فبينما يطمح بعضهم إلى إحداث تغيير واسع في العالم، يفضّل آخرون حياة أكثر بساطة وانسجاما واستمتاعا بالتفاصيل اليومية.

وقال داليو إن أيا من هذين المسارين ليس أفضل من الآخر، مؤكدا أن الأهم هو أن يحدد كل شخص ما يقدّره في حياته، ثم يختار الطريق الذي يساعده على تحقيق أهدافه.

النجاح لا يتوقف على الذكاء

وفي حديثه عن مقومات النجاح، أشار داليو إلى أن القدرة على التكيف قد تكون أكثر أهمية من الذكاء وحده، معتبرا أن النجاح يتطلب فهم الواقع والتعلم من التجارب والتعامل بمرونة مع المتغيرات.

وكان داليو قد أوضح، في منشور على منصة "لينكدإن" عام 2024، أن تحقيق النجاح يبدأ بتحديد الأهداف، ووضع خطة واضحة للوصول إليها، ثم العمل على تنفيذها بإيمان راسخ بها.

وأضاف أن الأشخاص القادرين على تحقيق التقدم يفهمون العلاقات بين الأسباب والنتائج التي تحكم الواقع، ويستندون إلى مبادئ واضحة تساعدهم على اتخاذ القرارات وتحقيق ما يسعون إليه.

«الحزم الممزوج بالمحبة» في القيادة

وفي سياق حديثه عن الإدارة وبناء الفرق الناجحة، أكد داليو أهمية الموازنة بين العمل ذي المعنى والعلاقات الإنسانية القوية، مشيرا إلى أن القيادة الفعالة تتطلب ما وصفه بـ"الحزم الممزوج بالمحبة".

وأوضح أن هذا النهج يقوم على الجمع بين الدعم والاهتمام من جهة، والمساءلة وتحمل المسؤولية من جهة أخرى، معتبرا أن مواجهة التحديات والتعامل معها بجدية يسهمان في تعزيز قوة الأفراد والفرق.

من تأسيس شركة استثمارية إلى قائمة الأثرياء

أسس داليو شركة "بريدج ووتر أسوشيتس" عام 1975، وتمكن من تحويلها إلى واحدة من أكبر شركات إدارة صناديق التحوط في العالم، إذ تدير نحو 102 مليار دولار لصالح عملاء من المؤسسات.

كما ألّف كتاب "المبادئ" (Principles)، الذي حقق مبيعات واسعة وتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا في صحيفة "نيويورك تايمز"، واستعرض فيه رؤيته لاتخاذ القرارات والقيادة وإدارة الحياة والعمل.

وتعكس تصريحات داليو خلاصة فلسفة تقوم على أن النجاح لا يُقاس بالمال وحده، وأن تحديد الأولويات وبناء العلاقات الإنسانية والقدرة على التكيف قد تكون عناصر أكثر تأثيرًا في جودة الحياة من حجم الثروة التي يمتلكها الإنسان.