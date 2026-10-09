87 مليار دولار في قفزة واحدة.. كيف أصبح بيزوس ثاني أغنى رجل في العالم؟

سجّل الملياردير الأمريكي جيف بيزوس قفزة كبيرة في ثروته، بعدما أضافت إعادة تقييم شركته الفضائية «بلو أوريجين» نحو 87 مليار دولار إلى صافي ثروته، ليتقدم إلى المركز الثاني في قائمة أغنى أشخاص العالم، خلف إيلون ماسك.

ووفقًا لبيانات «بلومبرغ»، ارتفعت ثروة مؤسس أمازون إلى نحو 368.5 مليار دولار، بعد تقييم «بلو أوريجين» بنحو 140 مليار دولار في أحدث جولة تمويل، متقدمًا على لاري بيج، الشريك المؤسس لشركة ألفابت المالكة لجوجل.

«بلو أوريجين» وراء القفزة

تأسست «بلو أوريجين» عام 2000، وتعمل في تطوير الصواريخ وتقنيات الفضاء، كما تنافس «سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك في إطلاق الصواريخ وتقديم الخدمات الفضائية.

وجاءت القفزة في ثروة بيزوس بعد فتح «بلو أوريجين» الباب أمام مستثمرين خارجيين للمشاركة في تمويلها، ما أتاح تقدير قيمتها على أساس استثماري جديد. ووفقًا لبيانات نقلتها «بلومبرغ» عن منصة «PitchBook»، استثمرت شركة «Coatue Management» نحو 4 مليارات دولار في الجولة، فيما تشير تقديرات مؤشر الثروة إلى أن بيزوس يمتلك نحو 93% من الشركة.

ورغم الارتفاع الكبير في تقييم «بلو أوريجين»، لا تزال «سبيس إكس» تتفوق عليها من حيث الإيرادات وحجم النشاط التجاري. ووفقًا لأرقام نقلتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، حققت «سبيس إكس» إيرادات بلغت نحو 18.7 مليار دولار خلال العام السابق، مقابل نحو 800 مليون دولار لـ«بلو أوريجين».

وتُقدَّر قيمة «سبيس إكس» بنحو 2.23 تريليون دولار، فيما يمتلك ماسك حصة تبلغ نحو 35% منها، بحسب «بلومبرغ». وتعكس هذه الأرقام الفارق الكبير بين الشركتين في حجم الأعمال والتقييم المالي، رغم الدور الذي لعبته إعادة تقييم «بلو أوريجين» في دفع ثروة بيزوس إلى مستويات قياسية.