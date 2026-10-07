19.2 تريليون درهم تحويلات مصرفية خلال 8 أشهر

7.4 تريليونات حجم تحويلات الأفراد بحصة 35 %

879 ملياراً القيمة الإجمالية لمقاصة 14.4 مليون شيك

78 مليار درهم قروضاً للأفراد في 8 أشهر بنمو 13.7 %

أظهرت التحويلات المالية عبر النظام المصرفي بالإمارات جانباً آخر من متانة القطاع، حيث حققت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أكبر وتيرة نشاط لها خلال سنوات لتصل إلى 19.2 تريليون درهم.

ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، كان إجمالي التحويلات أكبر من حجمها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو سنوي 25 % وبقيمة إضافية 3.8 تريليونات درهم.

ووفق البيانات، ظلت التحويلات بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الأشهر الثمانية الأولى من 2026 بنسبة 65 % وبإجمالي 11.8 تريليون درهم، بزيادة قيمتها 2.6 تريليون درهم وبنمو نسبته 28% مقارنة مع 9.2 تريليونات درهم خلال نفس الفترة من 2025.

في المقابل، اختصت تحويلات الأفراد بحصة 35 % من إجمالي التحويلات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بقيمة 7.4 تريليونات درهم وبنمو نسبته 19 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

على صعيد آخر، أظهرت مؤشرات المصرف المركزي أن القطاع شهد مقاصة أكثر من 14.4 مليون شيك خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى بلغت قيمتها الإجمالية 879 مليار درهم.

قروض

كذلك كشفت إحصاءات المركزي عن ارتفاع القروض الممنوحة للأفراد خلال 8 أشهر من العام الجاري، بنسبة 13.7 % أو ما يعادل 78 مليار درهم، لتصل إلى 645.8 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 567.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، ونمت خلال أغسطس 5.6% أو بنحو 34.4 مليار درهم، مقارنة بـ 611.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.

وارتفعت القروض الممنوحة التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص (تشمل قروض الأفراد والشركات والمؤسسات المالیة الأخرى)، خلال 8 أشهر من 2026 بنسبة 9.4% تعادل 140 مليار درهم لتصل إلى 1.630 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ1.490 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، وخلال أغسطس زادت 3.6% أو بنحو 57 مليار درهم، مقارنة بـ 1.573 تريليون درهم في نهاية يوليو.

وارتفعت استثمارات البنوك خلال 8 أشهر بنسبة 12% أو بنحو 102.8 مليار درهم لتصل إلى 958.2 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ855.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2025، وخلال أغسطس نمت 0.7% تعادل 6.3 مليارات درهم، مقارنة بـ 951.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.