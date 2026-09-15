20 مليار دولار في لحظة.. ثروة تاجر الحلوى تتجاوز 51 ملياراً

قفزت ثروة الملياردير النيجيري أليكو دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار، بعدما أعادت عملية الطرح الخاص لمصفاته النفطية العملاقة تقييم قيمة المشروع، في خطوة دفعت رجل الأعمال النيجيري إلى مرتبة جديدة بين أغنى أثرياء العالم.

وبحسب فوربس، ارتفعت ثروة دانغوتي بنحو 20 مليار دولار لتصل إلى 51 مليار دولار، فيما أظهر تصنيفها اللحظي للمليارديرات تقديرا يبلغ نحو 51.3 مليار دولار يوم أمس الاثنين، وقفز دانغوتي بذلك من المرتبة 76 إلى المرتبة 36 عالميا بين أغنى الأشخاص في العالم.

وتأتي القفزة الكبيرة في ثروته بالتزامن مع بدء طرح أسهم مصفاة دانغوتي أمام المستثمرين الأفراد في نيجيريا، في عملية تصفها وسائل إعلام دولية بأنها واحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في تاريخ أفريقيا.

20 مليار دولار أضافتها المصفاة إلى ثروته

وكانت مصفاة دانغوتي قد خضعت في يوليو الماضي لعملية طرح خاص بقيمة 2.5 مليار دولار، لكن الطلب على الأسهم تجاوز المعروض بصورة كبيرة، ما أدى إلى جمع نحو 3.7 مليارات دولار وإعادة قرابة 1.2 مليار دولار من الأموال غير المخصصة.

وأدت الصفقة إلى خفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 87%، لكنها في المقابل رفعت القيمة الضمنية للمشروع إلى نحو 42 مليار دولار وفق حسابات فوربس، وهو ما انعكس مباشرة على قيمة حصة رجل الأعمال وثروته الشخصية.

وبذلك أصبحت المصفاة المصدر الأكبر لثروة دانغوتي، متفوقة على مجموع مساهماته في قطاعات الأسمنت والأسمدة والسكر.

أكبر طرح في تاريخ أفريقيا

وفي 14 سبتمبر، فتحت المصفاة باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد، من خلال عرض 4.1 مليارات سهم تمثل نحو 3.3% من الشركة، بسعر 525 نيرة نيجيرية للسهم، أو نحو 40 سنتا.

وتستهدف العملية جمع نحو 2.15 تريليون نيرة، بما يعادل قرابة 1.6 مليار دولار، على أن يستمر الاكتتاب حتى 13 أكتوبر، بينما يتوقع بدء تداول الأسهم في البورصة النيجيرية في نوفمبر.

دانغوتي: نريد خلق الثروة للآخرين

ويرى دانغوتي أن الطرح لا يتعلق فقط بجمع الأموال، وإنما بإتاحة الفرصة أمام الأفارقة للمشاركة في ملكية مشروع صناعي ضخم.

وقال في تصريحات نقلتها فوربس إن بيع الأسهم يمثل وسيلة لـ"خلق الثروة لأشخاص آخرين"، مشيرا إلى نماذج شركات أمريكية كبرى مثل أمازون ومايكروسوفت، لكن من خلال شركة أفريقية.

ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه أفريقيا تمتلك حصة صغيرة من الثروة العالمية، بحسب تقرير UBS العالمي للثروة لعام 2026.

المصفاة.. رهان نيجيريا على الاكتفاء النفطي

وتعمل مصفاة دانغوتي بطاقة تصل إلى 700 ألف برميل يوميا، بعدما بدأت عملياتها في عام 2024، لتصبح أكبر مصفاة نفط في أفريقيا.

وبحسب رويترز، بلغت إيرادات المصفاة أكثر من 13 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما سجلت صافي أرباح بنحو 1.82 مليار دولار، في تحول حاد مقارنة بخسائر العام السابق.

وتخطط المجموعة لتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصفاة إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا خلال السنوات المقبلة، في مشروع توسع تقدر تكلفته بنحو 14.3 مليار دولار، وهو ما سيجعل المصفاة واحدة من أكبر منشآت التكرير في العالم.

ثروة دانغوتي قد ترتفع مجددا

ولا يبدو أن ارتفاع ثروة دانغوتي إلى أكثر من 51 مليار دولار يمثل نهاية القصة.

ففي حال تجاوز الطلب على الأسهم الكمية المطروحة، قد تنخفض حصة دانغوتي في المصفاة إلى نحو 83.5%، بحسب فوربس، إلا أن ارتفاع القيمة السوقية للشركة بعد إدراجها قد يؤدي في المقابل إلى زيادة قيمة حصته المتبقية، وبالتالي ارتفاع ثروته مجددا.

وتشير هذه المعادلة إلى أن القيمة السوقية للمصفاة أصبحت العامل الحاسم في تحديد مستقبل ثروة دانغوتي، بعدما تجاوز تأثيرها على ثروته ما تحققه إمبراطوريته التقليدية في الأسمنت والأسمدة والسكر.

من تجارة الحلوى إلى أغنى رجل في أفريقيا

ويشكل صعود دانغوتي إلى ثروة تتجاوز 51 مليار دولار محطة جديدة في مسيرة رجل الأعمال الذي بدأ نشاطه التجاري في تجارة السلع والحلوى، قبل أن يبني واحدة من أكبر المجموعات الصناعية في القارة.

وتوسعت مجموعة دانغوتي على مدار عقود في قطاعات الأسمنت والسكر والأسمدة والبتروكيماويات والطاقة، قبل أن تصبح المصفاة النفطية العملاقة أحدث وأهم أصول المجموعة.

وبثروة تبلغ نحو 51.3 مليار دولار وفق تقدير فوربس اللحظي، لم يعد دانغوتي مجرد أغنى رجل في أفريقيا، بل أصبح لاعبا يقترب بصورة متسارعة من المراتب العليا في قائمة أثرياء العالم، مدفوعا هذه المرة ليس بالأسمنت وحده، وإنما بالنفط والتكرير والطاقة.