ملايين صلاح السرية تنكشف.. تفاصيل إمبراطورية الفرعون في بريطانيا

كشفت سجلات الشركات الرسمية في المملكة المتحدة عن امتلاك الشركات الأربع المرتبطة بنجم كرة القدم المصري محمد صلاح أصوًا إجمالية تقدر بنحو 72.9 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة أصولها الصافية، بعد خصم الالتزامات والديون، نحو 47 مليون دولار.

وبحسب تقرير نشرته فوربس الشرق الأوسط، فإن الشركات الأربع المسجلة في بريطانيا تأسست خلال الفترة بين عامي 2014 و2022، وتضم محفظة من الأصول التجارية والعقارات السكنية.

وتشير بيانات Companies House، السجل الرسمي للشركات في المملكة المتحدة، إلى أن الفارق بين إجمالي الأصول وقيمتها الصافية يبلغ نحو 26 مليون دولار، ويرتبط بشكل أساسي بالالتزامات والقروض المقدمة من مديري الشركات.

تغييرات إدارية بعد انتقال صلاح إلى تركيا

وجاء الكشف عن هيكل شركات صلاح في أعقاب تغييرات إدارية شهدتها الكيانات الأربع خلال أغسطس الماضي، بعد أيام من تأكيد انتقال اللاعب إلى نادي طرابزون سبور التركي.

وشهدت مجالس الإدارة دخول زوجته ماجي صادق إلى عدد من المناصب التي كان صلاح يشغلها لسنوات، إلا أن السجلات الرسمية تظهر أن التغييرات لم تكن بمثابة نقل شامل للملكية، وإنما تركزت بصورة أساسية على الإدارة اليومية للشركات.

وتوضح البيانات أن ملكية الشركات كانت موزعة بالفعل بين صلاح وزوجته وابنته قبل التغييرات الأخيرة.

شركة صلاح التجارية تتصدر الأصول

وتعد Salah UK Commercial Limited أكبر شركات صلاح وأكثرها نشاطا من الناحية المالية.

وتأسست الشركة في يناير 2014، وظلت تحت سيطرة صلاح، الذي يمتلك منذ عام 2016 ما لا يقل عن 75% من الأسهم وحقوق التصويت.

وارتفعت أصولها الصافية من 39.5 مليون دولار إلى 47.9 مليون دولار خلال العام المنتهي في يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.4 ملايين دولار.

كما ارتفعت فاتورة ضريبة الشركات بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1.6 مليون دولار، وهي الشركة الوحيدة بين الشركات الأربع التي لديها موظف بأجر.

وتتركز غالبية أصول الشركة في السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل، بقيمة تقارب 59 مليون دولار، بينما تقدر قيمة عقار استثماري واحد بعد خفض قيمته بنحو 2 مليون دولار.

شركات عقارية تعتمد على التمويل

في المقابل، تبدو الشركات الثلاث الأخرى أصغر حجما، وتركز بشكل أساسي على الاستثمار العقاري، مع استمرار اعتمادها على قروض المديرين.

ويمتلك صلاح وزوجته شركة MOS Real Estate Ltd بشكل مشترك، وسجلت الشركة عجزا ماليا منذ عام 2022، بلغ نحو 227 ألف دولار، بعد خفض قيمة عقار تملكه بمقدار 257 ألف دولار.

كما ارتفع قرض المدير للشركة إلى نحو 2.17 مليون دولار.

أما Trinity Kensington Ltd، التي تأسست عام 2020، فتضم إلى جانب صلاح مالكا آخر هو ابنته مكة، بينما لم تسجل ماجي صادق أي حصة ملكية فيها.

وحققت الشركة تحسنا محدودا، إذ انتقلت من عجز قدره 1,450 دولارا إلى أصول صافية تبلغ نحو 5,400 دولار، رغم اعتمادها على قرض من مديرها يتجاوز 2.67 مليون دولار.

زوجة صلاح تملك أحدث شركاته

أما شركة MOS Investors Limited، التي تأسست في نوفمبر 2022، فتختلف عن بقية الشركات من حيث الملكية، إذ تملك ماجي صادق جميع أسهمها البالغ عددها 100 سهم، ولا يمتلك صلاح أي حصة مسجلة فيها.

وسجلت الشركة عجزا بنحو 684 ألف دولار، بعد خفض قيمة عقار اشترته مقابل 6.7 ملايين دولار بمقدار 724.5 ألف دولار.

كما تجاوز قرض المدير للشركة 6.77 ملايين دولار، ليكون بذلك الأكبر بين الشركات الأربع.

الملكية لم تتغير بشكل جذري

ولا تكشف سجلات Companies House عن السبب وراء إعادة تشكيل مجالس الإدارة، إلا أن توقيتها يتزامن مع انتقال صلاح للإقامة والعمل في تركيا.

وترجح المعطيات أن تكون التغييرات مرتبطة بإدارة الشركات من داخل المملكة المتحدة، في ظل انتقال صلاح إلى الخارج، إلا أن السجلات لا تقدم دليلا على وجود عملية واسعة لنقل الملكية إلى زوجته.

وتظهر البيانات أن ماجي صادق كانت شريكة في ملكية إحدى الشركات، بينما كانت المالكة الوحيدة لشركة أخرى، في حين تشارك مكة صلاح في ملكية شركة ثالثة منذ سنوات.

وبذلك، يبدو أن تغييرات أغسطس 2026 ركزت بصورة أساسية على إعادة ترتيب الإدارة والتمثيل القانوني للشركات، دون تغيير جوهري في هياكل ملكيتها.

وتعكس الشركات الأربع في مجملها محفظة استثمارية محدودة نسبيا، تجمع بين السيولة المالية الكبيرة لدى الشركة التجارية الرئيسية واستثمارات عقارية تعتمد بدرجات متفاوتة على تمويل المديرين، في وقت لا تكشف فيه السجلات العامة حتى الآن عن الخطط المستقبلية لمحمد صلاح بشأن هذه الأصول.