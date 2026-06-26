الملياردير الذي ظهر فجأة.. كيف جمع موظف بسيط 4.7 مليارات دولار؟

في مشهد يعكس الزخم الكبير الذي يشهده قطاع التكنولوجيا في الصين، تحوّل وانغ بينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تشونغتشينغ جينوري تكنولوجي" المتخصصة في مكونات أشباه الموصلات، إلى ملياردير فجأة بثروة تُقدّر بنحو 4.7 مليارات دولار، وذلك بعد الارتفاع القياسي في أسهم شركته التي قفزت بنحو 1200% خلال أيام قليلة من إدراجها في بورصة شنغهاي.

ويأتي هذا الصعود الاستثنائي ليضع وانغ، البالغ من العمر 46 عاماً، في دائرة أبرز المستفيدين من موجة الطروحات الأولية في قطاع الرقائق الإلكترونية، في وقت تواصل فيه الصين دفع استراتيجيتها نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المتقدمة وتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب.

وبحسب تقديرات مالية نقلتها "فوربس"، فإن ثروة وانغ تتكون بشكل رئيسي من حصته في الشركة، التي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين منذ لحظة إدراجها، كما كشفت التقديرات أن زوجته شيا بينغ، البالغة من العمر 45 عاماً وتشغل منصب مديرة في الشركة ومسؤولة عن تحسين الكفاءة التشغيلية، تمتلك ثروة تُقدّر بنحو 490 مليون دولار من حصتها الخاصة في الشركة.

وشهد الطرح العام الأولي للشركة، التي تأسست عام 2016، طلباً استثنائياً في السوق، حيث جمعت نحو 1.7 مليار يوان (ما يعادل 254.8 مليون دولار) من خلال بيع 38.8 مليون سهم بسعر 44.6 يوان للسهم.

ووفقاً لبيانات البورصة، فقد تمت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد أكثر من 6000 مرة، في مؤشر واضح على حجم الإقبال الكبير على أسهم الشركة.

وتخطط "تشونغتشينغ جينوري" لاستخدام حصيلة الطرح في توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، إلى جانب تخصيص نحو 810 ملايين يوان لإنشاء مركز أبحاث جديد في شنغهاي من المتوقع اكتماله خلال السنوات الأربع المقبلة، كما أعلنت الشركة عن نيتها إنشاء قاعدة إنتاج خارج الصين، دون الكشف عن الموقع أو الجدول الزمني للمشروع.

ويُعد هذا الصعود السريع في قيمة الشركة جزءاً من موجة أوسع تشهدها سوق التكنولوجيا الصينية، حيث تتزايد شهية المستثمرين تجاه الشركات المرتبطة بسلاسل توريد الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في ظل تصاعد القيود الأمريكية على قطاع التكنولوجيا، ويرى محللون أن هذه البيئة دفعت المستثمرين إلى البحث عن بدائل محلية تدعم استراتيجية الصين في تحقيق الاستقلال الصناعي والتكنولوجي.

وتتخصص الشركة في تطوير مكونات وتقنيات الغرف الفراغية المستخدمة في تصنيع رقائق السيليكون، وهي عنصر أساسي في صناعة أشباه الموصلات، إذ تتيح معالجة الشرائح في بيئة خالية من التلوث، وتشير بيانات الشركة إلى أن هذا القطاع كان تاريخياً تحت سيطرة شركات عالمية كبرى من الولايات المتحدة واليابان، قبل أن تتسارع الجهود الصينية لتعزيز الإنتاج المحلي.

ويُنظر إلى وانغ بينغ اليوم باعتباره نموذجاً لرائد الأعمال الصيني في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، إذ بدأ مسيرته المهنية بعد تخرجه في تخصص الميكاترونكس من جامعة شرق الصين للنقل، حيث عمل في البداية في مجال المبيعات بشركة زجاج في شنغهاي، قبل أن ينتقل للعمل في قطاع أشباه الموصلات، متنقلاً بين أدوار هندسية وتجارية على مدار أكثر من عقد من الزمن.

ومع هذا الإدراج التاريخي، لم يغيّر وانغ بينغ فقط وضعه المالي، بل أصبح أيضاً أحد أبرز الوجوه التي تعكس التحول العميق في صناعة التكنولوجيا الصينية، حيث تحولت شركة تأسست قبل أقل من عقد إلى منصة ثروات بمليارات الدولارات خلال أيام قليلة من دخولها السوق.