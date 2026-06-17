رقم خيالي.. ماسك يضيف 165 مليار دولار إلى ثروته في يوم واحد

شهدت ثروة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك ارتفاعا غير مسبوق بلغ نحو 165 مليار دولار خلال يوم واحد فقط، لتصل إلى مستوى قياسي جديد عند 1.3 تريليون دولار، وذلك عقب الارتفاع الحاد في أسهم شركة "سبيس إكس" بنسبة تقارب 20% خلال أول جلسة تداول كاملة بعد الطرح العام الأولي التاريخي للشركة.

وبحسب تقديرات مجلة "فوربس"، فإن هذا الصعود السريع في أسهم الشركة أضاف ما يقارب 164.8 مليار دولار إلى ثروة ماسك، ما عزز موقعه في صدارة قائمة أثرياء العالم ووسّع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه.

وجاء هذا الارتفاع بعد إدراج "سبيس إكس" في البورصة في طرح عام أولي جمع 85.7 مليار دولار، متجاوزا التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى 75 مليار دولار، وذلك بدعم من طلب استثماري قوي وغير مسبوق من المستثمرين.

وأفادت البيانات بأن أسهم الشركة ارتفعت يوم الاثنين بأكثر من 19.5%، لتغلق عند مستوى يتجاوز 192 دولارا للسهم، مواصلة بذلك موجة صعود بدأت في أول يوم تداول عندما سجلت زيادة تقارب 19%.

ويُعزى التأثير المباشر على ثروة ماسك إلى حصته الضخمة في الشركة، حيث يمتلك نحو 4.8 مليارات سهم في "سبيس إكس"، إضافة إلى 350 مليون خيار شراء بسعر تنفيذ يبلغ 8.40 دولارات للسهم، ما يرفع إجمالي حصته إلى نحو 38% من الشركة.

كما سجلت أسهم شركة "تسلا" ارتفاعا إضافيا بنسبة 1.2% خلال الجلسة نفسها، إلا أن المحرك الرئيسي للقفزة الكبيرة في ثروة ماسك كان الأداء القوي لأسهم "سبيس إكس" بعد الطرح العام الأولي.

ووفقا للبيانات، فقد تلقت الشركة طلبات اكتتاب تجاوزت 350 مليار دولار، منها نحو 100 مليار دولار من المستثمرين الأفراد، وقرابة 250 مليار دولار من المؤسسات الاستثمارية الكبرى، في مؤشر على الإقبال الاستثنائي على أسهم الشركة.

وبهذا الارتفاع، عزز ماسك تفوقه على منافسيه، متقدما بفارق يقارب تريليون دولار عن رجل الأعمال لاري بيج، الذي تُقدَّر ثروته بنحو 301.4 مليار دولار، وفقا لتقديرات "فوربس".

وكان إدراج "سبيس إكس" في السوق قد رفع بالفعل قيمة حصة ماسك إلى نحو 821 مليار دولار، وساهم في وصول ثروته إلى 1.1 تريليون دولار قبل موجة الارتفاع الأخيرة.

يُذكر أن ثروة ماسك شهدت قفزات متسارعة خلال الأشهر الماضية، إذ تجاوزت 500 مليار دولار في أكتوبر، ثم 600 مليار دولار في ديسمبر، قبل أن تتخطى 700 مليار دولار بعد أيام قليلة فقط، في انعكاس واضح للتقلبات الكبيرة في تقييمات شركاته واستثماراته.