3.6 ملايين دولار في الساعة.. إيلون ماسك يقترب من لقب أول تريليونير في العالم

يقترب أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تحقيق سابقة مالية غير مسبوقة، بعدما كشفت تقارير أمريكية خلال الأسبوع الماضي أن الطرح العام الأولي المرتقب لشركة SpaceX قد يدفع ثروته الشخصية إلى تجاوز حاجز التريليون دولار، ليصبح أول شخص في التاريخ الحديث يصل إلى هذا المستوى من الثروة.

ووفقاً لتحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال في 2 يونيو الجاري، تبلغ ثروة ماسك حالياً نحو 970 مليار دولار، معظمها عبارة عن حصص وأسهم في شركاته المختلفة، وعلى رأسها سبيس إكس وتيسلا.

ويعادل هذا الرقم متوسط مكاسب تراكمية تقدر بنحو 992 دولاراً في الثانية الواحدة على مدار مسيرته المهنية، أو ما يقارب 3.6 ملايين دولار في الساعة.

وتأتي هذه التقديرات بالتزامن مع استعداد سبيس إكس لتنفيذ ما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في تاريخ أسواق المال العالمية.

وتشير وثائق وإفصاحات حديثة إلى أن الشركة تستهدف بيع نحو 555.6 مليون سهم بسعر 135 دولاراً للسهم الواحد، ما قد يوفر لها تمويلاً يصل إلى 75 مليار دولار ويرفع قيمتها السوقية إلى ما بين 1.75 و1.77 تريليون دولار.

وبحسب تقديرات مجلة فوربس، فإن تقييم سبيس إكس عند هذه المستويات سيمنح ماسك ثروة تتجاوز تريليون دولار، مستفيدة من حصته الكبيرة في الشركة إضافة إلى ملكيته في Tesla وخيارات الأسهم والأصول الأخرى التابعة له.

وتظهر البيانات أن الجزء الأكبر من ثروة ماسك يأتي من استثماراته في سبيس إكس، حيث قدرت "وول ستريت جورنال" قيمة حصته قبل الاكتتاب بنحو 538 مليار دولار، إضافة إلى ما يقرب من 167 مليار دولار تمثل قيمة حصته في تيسلا، فضلاً عن عشرات المليارات من خيارات الأسهم القابلة للتنفيذ.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم سبيس إكس في بورصة ناسداك خلال الأسبوع المقبل، فيما يقود عملية الطرح تحالف من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية، من بينها JPMorgan Chase وGoldman Sachs وMorgan Stanley، وسط طلب استثماري قوي من المؤسسات والأفراد ذوي الثروات المرتفعة.

ويرى محللون أن الاكتتاب المرتقب لا يمثل مجرد حدث مالي ضخم، بل قد يعيد تشكيل خريطة أسواق رأس المال العالمية، خاصة مع سعي الشركة إلى ترسيخ مكانتها في قطاعات إطلاق الصواريخ، وخدمات الإنترنت الفضائي عبر مشروع ستارلينك، وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وبالرغم من التفاؤل الكبير المحيط بالطرح، حذر بعض الخبراء من أن التقييم المستهدف للشركة يعد من بين الأعلى في تاريخ السوق الأمريكية، ما يضع ضغوطاً كبيرة على سبيس إكس لتحقيق معدلات نمو استثنائية تبرر هذه القيمة السوقية الضخمة مستقبلاً.