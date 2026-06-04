انخفاض مبيعات التجزئة في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الأوروبي " يوروستات" اليوم الخميس انخفاض مبيعات التجزئة بنسبة أكبر من المتوقع خلال أبريل الماضي، مما يعكس انخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية ووقود السيارات.

وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% على أساس شهري في أبريل الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في مارس الماضي. وكان من المتوقع تراجع المبيعات بنسبة 0.3%.

وقد ارتفعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9 مقارنة بمارس الماضي. ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات المنتجات غير الغذائية ووقود السيارات بنسبة 0.9% و 2.7% على التوالي.

وانخفضت مبيعات التجزئة على أساس سنوي من 2.1 % لتصل إلى 1% خلال أبريل الماضي.

كما انخفضت مبيعات التجزئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنسبة 0.5% خلال أبريل الماضي مقارنة بمارس الماضي، ولكنها ارتفعت بنسبة 0.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.