طفرة قياسية.. ثروة مايكل ديل تقفز 35 مليار دولار في يوم واحد

شهدت أسهم شركة "ديل" للأجهزة الحاسوبية أمس الجمعة قفزة تاريخية هي الأكبر في تاريخها، ما دفع بثروة مؤسسها مايكل ديل إلى الارتفاع بمقدار 35.8 مليار دولار في يوم واحد، ليتجاوز بذلك مارك زوكربيرغ ويصبح سادس أغنى شخص في العالم، وفقا لقائمة "فوربس" للمليارديرات اللحظية.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 32.1% فور بدء التداولات، متجاوزةً الرقم القياسي السابق المسجل في مارس 2024 والبالغ 31.6%، في واحدة من أقوى جلسات التداول في تاريخ الشركة.

وبحسب البيانات، بلغت ثروة مايكل ديل نحو 245.9 مليار دولار بعد هذه القفزة، متقدما على مؤسس "ميتا" مارك زوكربيرغ الذي تُقدّر ثروته بـ 215.6 مليار دولار، بينما حلّ لاري إليسون، مؤسس "أوراكل"، في المرتبة الأعلى منهما بثروة بلغت 266.4 مليار دولار بعد زيادة قدرها 13.5 مليار دولار في اليوم نفسه.

نتائج مالية فاقت التوقعات

جاء هذا الصعود الحاد بعد إعلان "ديل" عن نتائج مالية قوية للربع الأول، حيث سجلت أرباحا بلغت 4.86 دولارات للسهم مقابل توقعات بلغت 2.96 دولار فقط، فيما وصلت الإيرادات إلى 43.8 مليار دولار مقارنة بتوقعات عند 35.7 مليار دولار، وفق بيانات "فاكت سيت".

وساهم النمو الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي في تعزيز النتائج، إذ أعلنت الشركة أن إيرادات خوادم الذكاء الاصطناعي قفزت بنسبة 757% سنويا لتصل إلى 16.1 مليار دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات الذكاء الاصطناعي للعام الكامل إلى 60 مليار دولار بدلا من 50 مليار دولار في فبراير الماضي، وبزيادة قدرها 144% مقارنة بالعام السابق.

إشادة قوية من وول ستريت

وصف محللو "مورغان ستانلي" الأداء بأنه "واحد من أكثر الأرباع إثارة للإعجاب التي شهدناها في قطاع الأجهزة"، مشيرين إلى أنهم "أخطأوا التقدير" بشأن أداء الشركة.

كما قال محلل التكنولوجيا باتريك مورهيد من شركة "Moor Insights & Strategy" إن النتائج تمثل "قفزة غير مسبوقة لم يشهدها من قبل في هذا القطاع".

عقد ضخم مع البنتاغون

وفي سياق متصل، أعلنت "ديل" عن عقد لمدة خمس سنوات بقيمة 9.7 مليارات دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يهدف إلى تحديث وتبسيط أنظمة الاتصالات والتعاون السحابية والبرمجية داخل الوزارة، مع توقعات بأن يوفر المشروع نحو 422 مليون دولار سنويا.

رهانات الذكاء الاصطناعي تدفع النمو

أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة جيف كلارك أن "فرص الذكاء الاصطناعي لا تظهر أي علامات على التباطؤ"، في إشارة إلى الطلب المتزايد على خوادم الشركة المصممة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الشركة إلى أنها سجلت طلبات بقيمة 24.4 مليار دولار مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال الربع الأخير وحده.

مفاجأة استثمارية لترامب

وكشف التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اشترى أسهما في "ديل" بقيمة 5 ملايين دولار في 10 فبراير، قبل أن يرتفع السهم بأكثر من 240% منذ ذلك الحين، مع قيامه بعمليات شراء إضافية ثلاث مرات خلال شهر مارس، إضافة إلى إشادته العلنية بالشركة ودعوته المستثمرين لشراء أسهمها.

كما أصبحت "ديل" من أبرز الداعمين لمبادرة "حسابات ترامب" الاستثمارية للأطفال، ضمن "قانون الفاتورة الكبرى الجميلة"، بعد تبرع الشركة بقيمة 6.25 مليارات دولار للبرنامج في ديسمبر الماضي.

خلفية السوق

تأتي هذه الطفرة في ظل موجة عالمية من الطلب المتسارع على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تحولت "ديل" إلى أحد أبرز المستفيدين من توسع الشركات والحكومات في البنية التحتية السحابية وخوادم الذكاء الاصطناعي.