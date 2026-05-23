كيف بنى ديفيد بيكهام وزوجته إمبراطورية تتجاوز مليار جنيه إسترليني؟

دخل ديفيد وفيكتوريا بيكهام رسميا قائمة أصحاب المليارات، بعدما ارتفعت ثروتهما المشتركة إلى نحو 1.185 مليار جنيه إسترليني، وفقا لأحدث تصنيف صادر عن قائمة الأثرياء لصحيفة Sunday Times البريطانية، في تحول يعكس نجاحا استثنائيا لعائلة تحولت من نجومية الرياضة والموسيقى إلى واحدة من أقوى العلامات التجارية العالمية.

وبحسب التقرير، فإن الزيادة الضخمة في ثروة الزوجين جاءت نتيجة تراكم استثمارات رياضية وإعلامية وتجارية خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع النجاح الكبير لمشروعاتهما في مجالات كرة القدم والأزياء والإنتاج التلفزيوني والعقارات.

تأثير ميسي يرفع قيمة إنتر ميامي

ويُعد نادي Inter Miami CF الأمريكي لكرة القدم أبرز محركات هذه القفزة المالية.

وكان ديفيد بيكهام قد أسس النادي عام 2018، ويمتلك حصة تبلغ 26% منه، لكن القيمة السوقية للفريق ارتفعت بشكل هائل بعد التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى جانب لاعبين بارزين آخرين مثل لويس سواريز.

وبعد فوز الفريق بلقب الدوري الأمريكي MLS Cup لعام 2025، ارتفعت قيمة النادي إلى نحو 1.45 مليار دولار، ما جعل حصة بيكهام تُقدّر بمئات الملايين من الجنيهات، وسط تقارير بريطانية تصفه بأنه أول "رياضي ملياردير" في المملكة المتحدة.

من لاعب كرة إلى رجل أعمال عالمي

ورغم أن بيكهام جمع خلال مسيرته الكروية مئات الملايين عبر اللعب مع أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد فإن الجزء الأكبر من ثروته الحالية جاء بعد اعتزاله كرة القدم.

ويرى خبراء في التسويق والعلامات التجارية أن التحول الأهم في مسيرة الزوجين حدث عندما انتقلا من مجرد "وجوه إعلانية" إلى امتلاك علامات تجارية وأصول واستثمارات تحقق أرباحا طويلة الأجل.

إمبراطورية فيكتوريا بيكهام تحقق الأرباح

وفي قطاع الموضة، نجحت علامة فيكتوريا بيكهام التجارية في التحول من مشروع تعرض لسنوات لانتقادات وخسائر مالية إلى شركة تحقق أرباحا قوية.

وذكرت تقارير متخصصة أن العلامة تتجه لتحقيق مبيعات صافية تصل إلى نحو 100 مليون دولار خلال 2026، يأتي معظمها من المبيعات الرقمية عبر الإنترنت.

كما توسعت فيكتوريا في قطاع مستحضرات التجميل من خلال علامة Victoria Beckham Beauty، التي أصبحت واحدة من أكثر مشاريعها ربحية، خصوصا بعد النجاح التجاري لعدد من منتجات المكياج والعناية بالبشرة.

نتفليكس تحول عائلة بيكهام إلى ظاهرة إعلامية

ولعبت منصة Netflix دورا محوريا في تعزيز العلامة التجارية للعائلة، بعدما حقق مسلسل Beckham الوثائقي نجاحا عالميا، مسجلا أكثر من 208 ملايين ساعة مشاهدة.

وأنتج العمل شركة Studio 99 المملوكة لديفيد بيكهام، ما منح العائلة ليس فقط الظهور الإعلامي، بل أيضا عائدات الإنتاج وحقوق المحتوى.

كما حصلت فيكتوريا لاحقا على عقد منفصل لإنتاج سلسلة وثائقية خاصة بها عُرضت خلال 2026.

صفقة بـ200 مليون جنيه إسترليني

وفي عام 2022، أبرم بيكهام واحدة من أهم صفقاته التجارية عندما باع 55% من شركة إدارة علامته التجارية DB Ventures إلى مجموعة Authentic Brands Group الأمريكية مقابل نحو 200 مليون جنيه إسترليني.

وتتولى المجموعة حاليا إدارة عقود الرعاية والإعلانات الخاصة ببيكهام، والتي تشمل شراكات مع علامات عالمية مثل Adidas وTudor وHaig Club، وتُقدّر عائداتها السنوية بأكثر من 40 مليون جنيه.

محفظة عقارية ضخمة حول العالم

ويمتلك الزوجان مجموعة من العقارات الفاخرة في عدة دول، من بينها قصر في لندن بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني، وعقار ريفي في كوتسوولدز بقيمة 12 مليون جنيه، إضافة إلى شقة فاخرة في ميامي تُقدّر بنحو 20 مليون جنيه داخل برج "One Thousand Museum".

وتُعتبر هذه العقارات جزءا أساسيا من ثروتهما، باعتبارها أصولا استثمارية مستقرة وطويلة الأمد.

أرباح مستمرة من "سبايس غيرلز"

ورغم ابتعادها عن الغناء منذ سنوات، لا تزال فيكتوريا بيكهام تحقق عائدات مالية كبيرة من إرثها مع فرقة Spice Girls الشهيرة.

وبحسب التقارير، حققت أكثر من 1.7 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2024 فقط من حقوق الصور والتراخيص ومبيعات الأعمال الموسيقية القديمة.

من تربية النحل إلى مشروع تجاري

وفي واحدة من أكثر خطواته التجارية غرابة، حوّل ديفيد بيكهام هوايته في تربية النحل إلى مشروع استثماري.

وأطلق مؤخرا علامة Beeup للوجبات الخفيفة المعتمدة على العسل، والتي بدأت تُباع في متاجر Target داخل الولايات المتحدة، بعد أن بدأت الفكرة كهواية عائلية مع أبنائه خلال عام 2020.

ويؤكد مراقبون أن "علامة بيكهام التجارية" أصبحت نموذجا عالميا لتحويل الشهرة الرياضية والفنية إلى إمبراطورية أعمال متعددة القطاعات، تجمع بين الرياضة والإعلام والأزياء والعقارات والاستثمارات الاستهلاكية.