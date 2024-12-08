البنوك المركزية العالمية تبدأ إغلاق ملف أسعار الفائدة 2024



يُنتظر أن تقوم البنوك المركزية في أربع قارات بإجراء سلسلة من التغييرات الأخيرة على تكاليف الاقتراض، قبل أن تثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض اضطرابات محتملة للتجارة العالمية.

ويُرجح أن يبقي صناع السياسات في أستراليا أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى يوم الثلاثاء، في حين قد ينفذ نظراؤهم الكنديون، الذين يخشون اضطراب التجارة القادم بسرعة عبر الحدود، خفضاً آخر يصل إلى نصف نقطة مئوية في اليوم التالي.

تُعد هذه القرارات من بين أبرز الأحداث خلال هذه الفترة التي تشغلها قرارات مكثفة لصانعي السياسات النقدية تنتهي بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 ديسمبر، والذي يعتقد خبراء الاقتصاد أنه قد يقوم بخفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية.

الولايات المتحدة

ستمنح العديد من تقارير التضخم، بما في ذلك بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها يوم الأربعاء، صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي نظرة أخيرة على بيئة الأسعار قبل اجتماعهم في الأسبوع التالي. وأي إشارة إلى توقف تقدم معدلات التضخم قد تقوض فرص خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.

أظهر تقرير الوظائف الذي كانت الأسواق تترقبه عن كثب يوم الجمعة عكس التوقعات؛ حيث يراهن المتداولون على أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفضون أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بعد ارتفاع غير متوقع في معدل البطالة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فإن التوقعات الوسطية في استطلاع بلومبيرغ لخبراء الاقتصاد تشير إلى زيادة رابعة توالياً بنسبة 0.3% على أساس شهري في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي لشهر نوفمبر، والذي يستبعد الغذاء والطاقة للحصول على صورة أفضل للتضخم الأساسي. وعلى أساس سنوي، ربما يرتفع المؤشر الأساسي بنسبة 3.3% للشهر الثالث.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يأتي مؤشر الأسعار المدفوعة للمنتجين باستثناء الغذاء والوقود مرتفعاً بنسبة 3.2% في نوفمبر مقارنة بمستواه قبل عام، وهي أكبر زيادة سنوية منذ يونيو، ما يشير إلى انتعاش تدريجي في التضخم بقطاع الجملة.

أوروبا

أما بالنسبة لمسؤولي منطقة اليورو الذين من المقرر أن يتخذوا قراراً بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، فإن التركيز يتحول بسرعة من مراقبة مخاطر أسعار المستهلك المستمرة إلى القلق بشأن تداعيات الضربة المحتملة للتجارة العالمية. ومن المقرر أن تخفض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وزملاؤها أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، شأنهم شأن المسؤولين في سويسرا، الذين تجتذب عملتهم المضاربين في أوقات التوتر الجيوسياسي.

ومن بين أبرز البيانات في منطقة اليورو، أرقام الإنتاج الصناعي المقرر صدورها يوم الجمعة.

وخارج منطقة العملة الموحدة، ستصدر النرويج والدنمارك بيانات التضخم يوم الثلاثاء، فيما ستصدر السويد أرقام الناتج المحلي الإجمالي الشهرية في نفس اليوم.

المملكة المتحدة

وفي المملكة المتحدة، من المقرر صدور بيانات نمو الاقتصاد يوم الجمعة، والتي قد تظهر عودة إلى التوسع المتواضع في بداية الربع الأخير. كما من المقرر صدور توقعات التضخم لبنك إنجلترا.

الصين

قد تظهر البيانات الصادرة يوم الإثنين أن اتجاهات الأسعار في الصين تحسنت بهامش بسيط في نوفمبر، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين قليلاً إلى 0.5%، وأن يعتدل انخفاض أسعار تسليم المصانع قليلاً، حيث يتوقع أن تؤكد البيانات أن تأثير التحفيز لم ينتشر على نطاق واسع في الاقتصاد بعد.

في اليوم التالي، تعلن الصين عن بيانات تجارية من المتوقع أن تظهر تباطؤ نمو الصادرات في الشهر الماضي. وثمة ما يفيد بأن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، وهو اجتماع لتحديد مسار السياسات للبلاد، سيُعقد يومي الأربعاء والخميس.

اليابان

تصدر اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث والتي قد تحصل على دفعة صغيرة من أرقام الإنفاق الرأسمالي، وسوف يشير مسح «تانكان»، الذي يجريه بنك اليابان، يوم الجمعة إلى ما إذا كانت الشركات ستظل متفائلة حتى بعد أشد انخفاض فصلي في أرباحها منذ أكثر من عامين.

كندا

وبالتحول شمالاً، تميل الأسواق والاقتصاديون نحو قيام بنك كندا بخفض ثانٍ متتالٍ بمقدار 50 نقطة أساس، بعد ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

يبدو أن سلسلة التخفيضات التي أجراها البنك المركزي منذ يونيو قد أشعلت سوق الإسكان والإنفاق الاستهلاكي، كما أن خطة رئيس الوزراء، جاستن ترودو، للإعفاء مؤقتاً من ضرائب المبيعات على مجموعة متنوعة من السلع من شأنها تعزيز نشاط التسوق في موسم العطلات.

رغم ذلك، فتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بمقدار 25% يلقي بظلاله على الاقتصاد الكندي، ومن المرجح أن يواجه محافظ البنك، تيف ماكليم، وابلاً من الأسئلة حول مدى تأثير حالة عدم اليقين على توقعات البنك المركزي للعام المقبل.

أستراليا

ومن بين البنوك المركزية الأخرى، من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الثلاثاء، حيث أرجأت البنوك، بما في ذلك «أستراليا آند نيوزيلند بانكينغ غروب» (ANZ)، الجداول الزمنية المتوقعة للتحول إلى تيسير السياسة النقدية. وسيلقي نائب رئيس بنك الاحتياطي الأسترالي، أندرو هاوزر، خطاباً في اليوم التالي.

مصر

وفي مصر، من المرجح أن تظهر البيانات، المتوقع صدورها يوم الثلاثاء، تباطؤ التضخم قليلاً عن مستواه في أكتوبر على أساس سنوي والذي بلغ 26.5%. يشكك معظم المحللين في أن التضخم في مصر سيتباطأ بسرعة كافية تمكّن البنك المركزي من بدء دورة خفض أسعار الفائدة قبل مارس المقبل.

روسيا

وفي روسيا، سيبحث صانعو السياسة النقدية يوم الأربعاء عن المزيد من علامات تباطؤ التضخم في بيانات نوفمبر، بعد أن انخفض إلى 8.5% في الشهر السابق. يأتي ذلك مع تزايد الضغوط على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة الرئيسي مجدداً هذا الشهر في إطار الجهود المستمرة للوصول بنمو الأسعار عند المعدل المستهدف البالغ 4% العام المقبل.

أمريكا اللاتينية

في البرازيل، من المتوقع أن تضغط أسعار المستهلكين الأعلى من المستهدف ومعدلات الفائدة المرتفعة على مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي وتقارير مبيعات التجزئة. تشير التقديرات إلى أن التضخم في الشهر الماضي ربما يتجاوز المعدل المستهدف البالغ 4.5%، وترجّح أن ينهي البنك المركزي عام 2024 برفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس.

ومن المرجح أن يُبقي البنك المركزي في بيرو على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 5% بعد ارتفاع أسعار المستهلكين في نوفمبر.

وفي الأرجنتين، ترجح التوقعات أن اقتصاد البلاد سيخرج من الركود، وهو ما يشير إلى أن نهاية الضوابط المفروضة على رأس المال في عام 2025 أمر مؤكد. لكن ربما يكون تباطؤ معدل التضخم الشهري في الأرجنتين قد وصل إلى أدنى مستوى له في الأمد القريب مع قراءة أكتوبر البالغة 2.7%، حتى مع تراجع قراءة نوفمبر للشهر السابع على التوالي على أساس سنوي.