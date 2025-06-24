الدولار يتراجع وسط إقبال على المخاطرة بعد إعلان ترامب نهاية الحرب

تراجع الدولار بينما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران، في نبأ أسعد المستثمرين وأثار موجة من الإقبال على المخاطرة في الأسواق.

وقال ترامب إن وقف إطلاق نار "كاملا وشاملا" بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع الدائر منذ 12 يوما بين الجانبين، وذلك بعد لحظات من تبادل الطرفين التهديدات بشن هجمات جديدة.

وارتفع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر على خلفية هذه الأنباء، وزاد في أحدث التداولات 0.35 بالمئة إلى 0.6483 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.37 بالمئة إلى 0.5998 دولار.

وانخفض الدولار على نطاق واسع في أعقاب هذه الأنباء، بعدما استمد دعما الأسبوع الماضي من الطلب على الملاذ الآمن.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.21 بالمئة مقابل الين إلى 145.79.

وصعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1602 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.18 بالمئة إلى 1.3551 دولار.