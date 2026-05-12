أربعة مليارديرات من بيت واحد.. سامسونغ تصنع أغنى عائلة في آسيا

أصبح أفراد عائلة لي، المالكة لمجموعة سامسونغ، يتصدرون قائمة أغنى أربعة أشخاص في كوريا الجنوبية لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بعد الارتفاع الكبير في أسهم شركة سامسونغ إلكترونيكس، التي قفزت قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليون دولار.

وبحسب بيانات قائمة فوربس للمليارديرات في الوقت الفعلي، ارتفعت ثروة جاي واي لي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سامسونغ إلكترونيكس وأغنى شخص في كوريا الجنوبية، إلى 34 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.4 مليار دولار منذ نهاية مارس الماضي، عندما تم إعداد قائمة أغنى 50 شخصا في البلاد.

كما صعدت شقيقتاه بو-جين لي بثروة تبلغ 12.4 مليار دولار، وسيو-هيون لي بثروة تبلغ 12 مليار دولار، إلى المركزين الثاني والثالث على التوالي، فيما جاءت والدتهما هونغ راي هي في المركز الرابع بثروة تُقدّر بـ11.2 مليار دولار.

وتتوزع مناصب أفراد العائلة بين قطاعات مختلفة داخل المجموعة؛ إذ تتولى بو-جين لي رئاسة مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذية لشركة "فندق شيللا"، إحدى أبرز مؤسسات الضيافة ومراكز المؤتمرات في سيول، بينما تشغل سيو-هيون لي منصب رئيسة التخطيط الاستراتيجي في شركة سامسونغ C&T، التي تُعد الذراع القابضة الفعلية لمجموعة سامسونغ، أما هونغ راي هي، فكانت تشغل سابقا منصب مديرة متحف سامسونغ للفنون "ليوم" ومتحف "هو-آم"، قبل أن تستقيل عام 2017.

وجاء هذا الارتفاع في ثروات العائلة مدفوعا بالصعود الحاد في أسهم سامسونغ إلكترونيكس، التي ارتفعت بنحو 40% خلال الشهر الماضي، وبما يصل إلى خمسة أضعاف خلال العام الأخير، وسط طلب متزايد عالميا على رقائق الذاكرة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتُعد سامسونغ إلكترونيكس أكبر مُصنّع لرقائق الذاكرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من حيث المبيعات، خصوصا رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM)، المستخدمة في تشغيل معالجات الذكاء الاصطناعي لدى شركات مثل إنفيديا وAMD وألفابت.

كما يشهد قطاع رقائق NAND فلاش، المستخدم في تخزين البيانات طويلة الأمد داخل أقراص الحالة الصلبة ومراكز البيانات، طلبا قويا نتيجة التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وسجلت الشركة قفزة تاريخية، إذ تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، لتصبح ثاني شركة آسيوية تنضم إلى نادي الشركات التي تتجاوز هذه القيمة، بعد شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC).

وأظهرت النتائج المالية الأخيرة لسامسونغ أداءً قياسيا، حيث ارتفعت الإيرادات في الربع الأول بنسبة 69% على أساس سنوي لتصل إلى 133.9 تريليون وون، فيما قفزت الأرباح التشغيلية بنسبة 756% لتصل إلى 57.2 تريليون وون.

وفي مذكرة تحليلية، توقعت شركة "باركليز" أن تقوم سامسونغ بمضاعفة إيراداتها من رقائق HBM ثلاث مرات خلال العام الجاري، مشيرة إلى استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب، وارتفاع الطلب المستقبلي من مراكز البيانات حتى عام 2027، ما يجعل الفجوة بين الإنتاج والطلب مرشحة للاستمرار في المدى القريب.

وتعود جذور ثروة العائلة إلى مؤسس المجموعة لي بيونغ تشول، الذي أسس سامسونغ عام 1938 كشركة تجارية، قبل أن تتحول تدريجيا إلى مجموعة صناعية عملاقة تعمل في مجالات الغذاء والمنسوجات والإلكترونيات وغيرها.

وتولى القيادة لاحقا لي كون هي، الذي توفي عام 2020 عن عمر 78 عاما، مخلفا وراءه واحدة من أكبر قضايا ضريبة الميراث في تاريخ كوريا الجنوبية.