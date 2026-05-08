من أفريقيا إلى التريليون.. ثروة إيلون ماسك تغيّر موازين الاقتصاد

تشير التحولات المتسارعة في ثروة الملياردير إيلون ماسك ، المولود في جنوب أفريقيا، وتوسع إمبراطوريته في قطاعات الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة إلى تأثير متزايد يتجاوز حدود شركاته ليطال البنية العامة للاقتصاد العالمي. فصعود شركات مثل تسلا وسبيس إكس وxAI وستارلينك أسهم في إعادة توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا المتقدمة والبنية الرقمية، بدلًا من القطاعات التقليدية.

كما أن توسع هذه المشاريع في أسواق جديدة، خصوصا في أفريقيا، يعكس تغيرا في مراكز الثقل الاقتصادي العالمي، حيث لم تعد الاقتصادات الناشئة مجرد أسواق استهلاكية، بل أصبحت جزءا من سلاسل الإنتاج والتطوير التكنولوجي. هذا التحول المتشابك بين الابتكار والاستثمار والنفوذ التكنولوجي هو ما يجعل تأثير ماسك حاضرا في إعادة تشكيل ملامح "موازين الاقتصاد" عالميا بشكل غير مباشر.

ولم يعد سعيه ليصبح أول ملياردير في العالم مجرد تصور بعيد في الأوساط المالية العالمية، حيث قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 839 مليار دولار. ويضعه هذا الرقم في موقع متقدم بين أبرز أثرياء العالم، في ظل استمرار توسع مشاريعه التي تمتد من السيارات الكهربائية إلى الاتصالات الفضائية والذكاء الاصطناعي.

ويقترب الملياردير إيلون ماسك، من ترسيخ مكانته كأحد أكبر رموز الثروة في العصر الحديث، مدفوعا بالازدهار المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة. ويعكس هذا الصعود المتواصل اتساع نفوذ شركاته في قطاعات استراتيجية أصبحت تقود التحول التكنولوجي العالمي وتعيد تشكيل أنماط الاستثمار الحديثة.

ارتفعت ثروة إيلون ماسك إلى نحو 839 مليار دولار، ما عزز التوقعات بإمكانية تجاوزه لمستويات غير مسبوقة في تاريخ الثروات العالمية. وتشير توسعات شركاته، مثل مصنع تسلا في المغرب الذي بلغت تكلفته 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى أول وكالة بيع سيارات تسلا في أفريقيا، إلى تركيز استراتيجي متزايد على القارة الأفريقية. وفي المقابل، أدت التوترات التنظيمية في جنوب أفريقيا إلى تأخير استثمار ستارلينك المخطط له بقيمة 113 مليون دولار.

ويعكس صعود ماسك تحولا أوسع في النظرة إلى أفريقيا داخل الاقتصاد العالمي، ودورها المتنامي في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية وخلق الثروة العالمية. ويحتل رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا مكانة متقدمة بشكل واضح على منافسيه، بمن فيهم جيف بيزوس ومارك زوكربيرج ولاري بيج، مدفوعا بالنمو الهائل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء والمركبات الكهربائية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

القارة الأفريقية

لكن في القارة الأفريقية، يحمل صعود ماسك دلالة أعمق، إذ يُنظر إليه كأحد أبرز رموز التأثير التكنولوجي عالميا المرتبطين بأفريقيا، رغم أن الجزء الأكبر من إمبراطوريته التجارية بُني خارج القارة.

إن هيمنته المتزايدة عبر شركات Tesla وSpaceX وxAI وStarlink وX تعيد تشكيل الطريقة التي يُنظر بها إلى أفريقيا داخل الاقتصاد العالمي المستقبلي، ليس فقط كمصدر للمواد الخام، بل كمنطقة استراتيجية للبنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم. وتُعد ستارلينك حاليا من أكثر مشاريعه نشاطا في أفريقيا، حيث توفر خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية عالية السرعة للمناطق التي تعاني من ضعف التغطية.

وكانت أولى خطواتها البارزة في القارة عبر إطلاق الخدمة في نيجيريا في يناير 2023، ومنذ ذلك الحين توسعت لتشمل دولا مثل كينيا ورواندا وزامبيا وغانا وبوتسوانا.

وفي الفترة الأخيرة، تعهدت الشركة باستثمار ضخم بقيمة 113 مليون دولار لتعزيز خدمات النطاق العريض في منطقة الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، إلا أن المشروع واجه في البداية تحديات تنظيمية في جنوب أفريقيا بسبب قانون التمكين الاقتصادي للسود على نطاق واسع (B-BBEE)، الذي يشترط امتلاك 30% من أسهم شركات الاتصالات لمجموعات محرومة تاريخيا، وفقا لـ "businessinsider".

وقد انتقد ماسك هذه الشروط علنا عبر منصة X، قائلًا إن "ستارلينك غير مسموح لها بالعمل في جنوب أفريقيا لأنني لست أسود"، في إشارة إلى قيود البرنامج.

لاحقًا، تم التوصل إلى حلول عبر اقتراح تعديل يسمح للشركات بالالتزام ببرامج الاستثمار المكافئة للأسهم بدلًا من شرط الملكية المباشرة، مما فتح بابًا جديدًا للنقاش حول جذب الاستثمارات الأجنبية.

قطاع السيارات

وفي قطاع السيارات، عززت تسلا حضورها في أفريقيا عبر مشروعها الأضخم، بإعلانها عن إنشاء أول مصنع لها في القارة بمدينة القنيطرة المغربية، باستثمار يُقدر بخمسة مليارات دولار. ومن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 400 ألف سيارة سنويًا ويوفر قرابة 25 ألف فرصة عمل.

ويمثل هذا التوسع نقطة تحول في موقع أفريقيا داخل سلسلة توريد السيارات الكهربائية العالمية، مع توقعات بأن يسهم في تعزيز تصنيع البطاريات وتصدير السيارات وتطوير بنية الطاقة النظيفة، في ظل نمو الطلب العالمي على السيارات الكهربائية.

كما افتتحت تسلا أول وكالة بيع سيارات لها في أفريقيا في المغرب في فبراير 2026، بعد تأسيس شركة Tesla Morocco كمركز للطاقة والتنقل في الدار البيضاء عام 2025، ما أتاح للمستهلكين شراء سياراتها مباشرة دون الاعتماد على الاستيراد الخارجي المكلف.

ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه سوق السيارات الكهربائية في أفريقيا نموا تدريجيا مدفوعا بالتحضر والضغوط المناخية والاهتمام المتزايد بالطاقة المتجددة.

وعلى نطاق أوسع، يعكس صعود ثروة ماسك تحولا عالميا في مصادر القوة الاقتصادية، حيث أصبحت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية عوامل أساسية في بناء الثروات، بدلًا من النماذج الصناعية التقليدية.

وفي أفريقيا، يخلق هذا التحول حالة من التناقض بين الإلهام والتحدي؛ فهو من جهة يثبت أن الابتكار يمكن أن ينطلق من جذور أفريقية، ومن جهة أخرى يبرز الفجوة بين المواهب المحلية وفرص التوسع العالمي التي غالبا ما تتحقق خارج القارة.

ومهما بلغ ماسك ذروة الثروة في المستقبل، فإن تأثيره الحالي يعيد تشكيل مفاهيم الثروة والقوة والابتكار عالميا، ويضع أفريقيا في قلب النقاش حول الصناعات التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي القادم.