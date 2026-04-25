قصة لا تُصدق.. من عامل في بقالة إلى ملياردير في 5 أيام

تشهد سوق التكنولوجيا العالمي واحدة من أسرع موجات إعادة التقييم في العقد الأخير، بعد الارتفاع الحاد في قيمة شركة Xanadu Quantum Technologies المتخصصة في الحوسبة الكمّية، ما دفع مؤسسها والرئيس التنفيذي كريستيان ويدبروك إلى نادي المليارديرات خلال فترة قياسية لم تتجاوز خمسة أيام.

وبحسب بيانات الشركة وسجلات السوق، قفزت أسهم Xanadu بنسبة 250% لتصل إلى 32.67 دولارا للسهم، في أعقاب إعلان مرتبط باستراتيجية تقنية تقودها شركة Nvidia في مجال الذكاء الاصطناعي الكمّي، ما أدى إلى إعادة تقييم حاد لقيمة الشركة.

تقييمات قياسية وثروة تتجاوز 1.5 مليار دولار

أدى هذا الارتفاع السريع إلى تضاعف القيمة السوقية للشركة ودخولها دائرة أبرز شركات التكنولوجيا الصاعدة عالميا.

وبحسب التقديرات المالية، بلغت حصة ويدبروك البالغة 15.6% ما رفع ثروته إلى نحو 1.5 مليار دولار، مدفوعة مباشرة بالطفرة السعرية في أسهم الشركة.

وتشير البيانات إلى أن هذه القفزة جاءت عقب إعلان وصفته الشركة بأنه نقطة تحول في مسار تطوير الحوسبة الكمّية ودمجها مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

دور Nvidia في دفع التحول التقني

أفادت التقارير بأن التحول الأخير في السوق ارتبط بإطلاق Ising، وهي عائلة نماذج موجهة نحو الذكاء الاصطناعي الكمّي، قدمتها Nvidia ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى إعادة تشكيل البنية التقنية للذكاء الاصطناعي.

وتقوم الفكرة على تقليل الاعتماد على الحوسبة التقليدية القائمة على السيليكون، عبر استخدام وحدات "الكيوبت" القادرة على العمل في حالة التراكب الكمّي، ما يسمح بزيادة هائلة في القدرة الحسابية مقارنة بالأنظمة الكلاسيكية.

من مسار مهني متعثر إلى ريادة علمية

وتكشف السيرة المهنية لكريستيان ويدبروك عن مسار غير تقليدي في عالم التكنولوجيا، فقد عمل في بداياته في متجر بقالة ومحل لتأجير الفيديو، وكان يسعى لدخول مجال السينما، إلا أن محاولاته الأكاديمية في الفنون لم تنجح.

لاحقا، أعاد توجيه مساره نحو الرياضيات، لينتقل إلى دراسة متخصصة في نظرية المعلومات الكمّية، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه، ثم يلتحق بمرحلة ما بعد الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا Massachusetts Institute of Technology.

تأسيس Xanadu وتحديات البداية

تأسست شركة Xanadu عام 2016 في مدينة تورونتو، وركزت على تطوير تقنيات الحوسبة الفوتونية، إلا أن الشركة واجهت في مراحلها الأولى تحديات تقنية كبيرة، أبرزها فشل أولى النماذج من الشرائح الكمّية، إضافة إلى ضغوط مالية أثرت على المؤسس شخصيا، حيث واجه ثلاث أوامر إخلاء سكن خلال تلك الفترة.

ورغم هذه التحديات، واصلت الشركة تطوير تقنياتها تدريجيا حتى تمكنت من تجاوز العقبات الأولية.

"التفوق الكمّي" ونقطة التحول

بحسب الشركة، شكلت لحظة إعلان "التفوق الكمّي" نقطة تحول رئيسية، بعد أن نجحت أنظمتها في تنفيذ عمليات معقدة خلال أجزاء من الثانية، مقارنة بفترة تقدّر بنحو 9000 عام على الحواسيب التقليدية.

هذا الإنجاز جذب اهتماما واسعا من المستثمرين والمؤسسات البحثية والحكومات، ما عزز مكانة الشركة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

دمج الذكاء الاصطناعي بالحوسبة الكمّية

يمثل هذا التطور جزءا من اتجاه عالمي متسارع نحو دمج الذكاء الاصطناعي بالحوسبة الكمّية، في محاولة لتجاوز حدود الحوسبة التقليدية.

وتشير التقديرات إلى أن مراكز البيانات المستقبلية قد تعتمد نموذجا هجينا يجمع بين الأنظمة التقليدية والكمّية لرفع الأداء والكفاءة.

ويطرح هذا التحول تساؤلات واسعة حول مستقبل البنية التحتية الرقمية، وما إذا كانت الحوسبة الكمّية ستصبح المحرك الأساسي للجيل القادم من ثورات الذكاء الاصطناعي.