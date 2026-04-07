راتب 18 مليون دولار.. اكتشف الوظيفة المذهلة

في خطوة تعكس التنافس المتصاعد في سوق الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الصين، أعلنت شركة UBTech Robotics Corp عن عرض وظيفة استثنائية لعالم ذكاء اصطناعي رئيسي، براتب سنوي ضخم يصل إلى نحو 124 مليون يوان صيني (حوالي 18 مليون دولار أمريكي). ويأتي هذا العرض في وقت تتسارع فيه الابتكارات عالميا في مجال الروبوتات البشرية، مع سباق الشركات الكبرى لجذب أفضل العقول العلمية.

ويُظهر الإعلان حجم الطموحات الصينية في هذا القطاع، حيث لم تعد الروبوتات البشرية مجرد مشاريع تجريبية، بل أصبحت قطاعا استراتيجيا يجذب استثمارات هائلة ويشكل محركًا للنمو التكنولوجي.

طبيعة الوظيفة

الوظيفة المطروحة ليست مجرد منصب إداري تقني، بل تمثل دورا استراتيجيا ومحوريا في رسم مستقبل الشركة. سيكون كبير علماء الذكاء الاصطناعي مسؤولًا عن تطوير تقنيات "الذكاء المتجسد" (Embodied Intelligence)، التي تمكّن الروبوتات البشرية من فهم بيئتها والتفاعل معها بطريقة ذكية ومستقلة.

يتطلب المنصب قيادة فرق بحث وتطوير متعددة التخصصات تشمل مهندسي الذكاء الاصطناعي، ومهندسي الروبوتات، ومصممي النماذج ثلاثية الأبعاد، لضمان تحويل الأفكار إلى حلول عملية قابلة للتطبيق في المصانع والمختبرات. كما سيقود المرشح تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة ووضع الرؤية طويلة المدى للمشاريع الروبوتية للشركة، مع التركيز على الابتكار والقدرة على حل المشكلات المعقدة في بيئات عمل حقيقية.

تسعى UBTech لتوظيف عشرات المهندسين الجدد، ما يشير إلى توسع كبير واستثمار مكثف في قطاع الروبوتات البشرية. ويأتي الإعلان تزامنًا مع اهتمام متزايد بالسوق الصيني خلال 2026، مدفوعًا بالتكنولوجيا العالمية والفعاليات الكبرى، إضافة إلى دخول شركات محلية مثل MiniMax وZhipu AI إلى الأسواق العامة، ما عزز ثقة المستثمرين. ويهدف التوسع إلى بناء بيئة بحثية متكاملة تجمع بين الابتكار والتطبيق العملي، لضمان أن الروبوتات لن تبقى مجرد منتجات تجريبية، بل حلولًا فعالة تلبي احتياجات الصناعات الكبرى.

تتمتع UBTech بنمو ملموس، حيث ارتفعت إيراداتها بأكثر من 50% خلال العام الماضي، مع زيادة عائدات قسم الروبوتات البشرية أكثر من 20 ضعفًا. كما بدأت روبوتاتها الانتقال من بيئات الاختبار إلى الاستخدامات العملية، إذ قامت شركة Airbus SE بشراء روبوتات Walker S2 لتوظيفها في خطوط تصنيع الطائرات، وهو ما يعكس استعداد الصناعات الكبرى لتبني هذه التكنولوجيا. ومع المنافسة العالمية المحتدمة، حيث تعمل شركات مثل Tesla وAmazon على تطوير روبوتات بشرية واستخدامها في المصانع، يوضح هذا العرض الضخم أن UBTech تسعى لتأمين مكانتها الريادية في هذا القطاع، مع توقع تحولات كبيرة في طريقة تفاعل البشر مع الروبوتات في المستقبل القريب.