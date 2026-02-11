أكبر 10 دول منتجة للفضة في العالم

تصدّرت المكسيك قائمة أكبر الدول المنتجة للفضة في العالم، بإنتاج بلغ 6300 طن متري، وفق أحدث البيانات العالمية، ما يعزز مكانتها كمحور رئيسي في سوق المعادن الثمينة.

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بإنتاج 3300 طن متري، تلتها بيرو بـ3100 أطنان، في وقت تواصل فيه الفضة لعب دور استراتيجي في الصناعات التحويلية والتقنيات الحديثة.

وأظهرت البيانات أن بوليفيا وبولندا حلّتا في المركزين الرابع والخامس بإنتاج متساوٍ بلغ 1300 طن متري لكل منهما، بينما جاءت تشيلي وروسيا في المرتبتين السادسة والسابعة بإنتاج 1200 طن لكل دولة.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة بإنتاج 1100 طن، تلتها أستراليا وكازاخستان في المركزين التاسع والعاشر بإنتاج بلغ 1000 طن لكل منهما.

وتعكس هذه الأرقام استمرار تركز إنتاج الفضة في عدد محدود من الدول، لاسيما في أمريكا اللاتينية وآسيا، ما يمنحها ثقلاً في حركة الأسواق العالمية.

وتُعد الفضة من المعادن الحيوية التي تدخل في صناعات متعددة، تشمل الإلكترونيات والطاقة المتجددة وصناعة الحلي والمجوهرات، فضلاً عن استخدامها كمخزن للقيمة.

ويرى مختصون أن الطلب العالمي على الفضة مرشح للنمو خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والتقنيات النظيفة، ما قد يعزز تنافسية الدول المنتجة ويحفّز استثمارات جديدة في قطاع التعدين.