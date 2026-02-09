ثروة تريليونية من المنزل.. مارك كوبان: الذكاء الاصطناعي يفتح الطريق لأغنى شخص في التاريخ

توقع الملياردير الأمريكي مارك كوبان أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث ثورة هائلة في عالم الثروة، حتى إلى حد أن أول أغنى شخص في التاريخ قد يظهر بفضل عمله من داخل منزله.

كوبان، المعروف بملكيته لفريق دالاس مافريكس وظهوره في برنامج Shark Tank، يرى في الذكاء الاصطناعي أداة قوية للابتكار والإنتاجية، لكنها تحمل أيضا فرصا غير مسبوقة للأفراد المبدعين، وربما تغيّر الطريقة التي نعمل ونفكر بها حول الثروة والنجاح.

وقال مارك كوبان خلال ظهوره في بودكاست High Performance: "لم نشهد بعد أفضل أو أغرب ما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفعله. وليس فقط أنه قد يمهّد لظهور أغنى شخص، بل يمكن أن يكون مجرد شخص واحد من منزله. هذا مدى الجنون الذي يمكن أن يصل إليه".

وأشار كوبان إلى مثال OpenAI، التي تأسست في غرفة المعيشة لدى المؤسس والرئيس غريغ بروكمان عام 2015، والتي تسعى حاليا لتحقيق تقييم يقدر بـ800 مليار دولار. رغم أن هذا بعيد عن إنتاج أول تريليونير، إلا أن كوبان يرى أن الذكاء الاصطناعي يفتح المجال أمام ابتكارات غير مسبوقة لشخص واحد أو شركات صغيرة، وفقا لموقع "fortune".

كيف يستخدم كوبان الذكاء الاصطناعي؟

يستخدم كوبان الذكاء الاصطناعي في كل جانب من حياته تقريبا، بما في ذلك متابعة صحته مع معاناته من رجفان أذيني (A-fib). فهو يستعين بـ ChatGPT لتسجيل مواعيد الأدوية والتمارين، وللكشف عن أي معلومات غير صحيحة أو تستدعي الانتباه، مؤكدا أن هذه الأدوات تساعده على اكتشاف ما لم يكن ليلاحظه بمفرده، رغم أنها لا تغني عن استشارة الخبراء.

وأضاف:" أحيانًا لا يكون الجواب صحيحا تماما، وأطلب من الأداة أن تشرح لي كيف توصلت إلى هذا القرار. إنها مثل الحديث مع صديق يعرف الكثير، لكنك تظل حذرًا وتراجع الأمور بنفسك".

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محل الوظائف؟

وحول المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الوظائف، شدد كوبان على أنه لن يستبدل كل الوظائف، لكنه أشار إلى أن الأشخاص المبدعين والمبتكرين قد يجدون في الذكاء الاصطناعي أفضل وسيلة للتجربة والإنتاجية، أو حتى للتسلية والتغلب على الملل.

وختم قائلاً: "الذكاء الاصطناعي سيغير الطريقة التي نعمل بها ونبدع، لكنه لن يستبدل كل الوظائف. إنه أداة مذهلة لمن يعرف كيف يستفيد منها".