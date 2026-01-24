في طريقة نحو التريليون.. ثروة إيلون ماسك تتجاوز 788 مليار دولار

شهدت ثروة إيلون ماسك يوم الخميس قفزة قياسية، لتتجاوز 788 مليار دولار، مع ارتفاع أسهم تسلا بعد تصريحات الرئيس التنفيذي بأن أسطول سيارات الروبوتاكسي سيكون "منتشرا على نطاق واسع" بحلول نهاية العام.

ووفقا لقائمة فوربس لأثرياء العالم، بلغت القيمة التقديرية لصافي ثروة ماسك 788.1 مليار دولار عند إغلاق الأسواق يوم الخميس، بعد ارتفاع أسهم تسلا أكثر من 4%. ويعد هذا الرقم أعلى من رقمه القياسي السابق البالغ 780 مليار دولار.

ظهر ماسك يوم الخميس في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وأكد أن خدمة سيارات الروبوتاكسي التابعة لتسلا ستنتشر بشكل واسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد إطلاقها لأول مرة في أوستن، تكساس، في يونيو 2025.

وتصريحات ماسك دفعت بأسهم تسلا للارتفاع حوالي 4.2% لتتجاوز 449 دولارا للسهم، بعد زيادة سابقة بنسبة 2.9% يوم الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن ماسك يواصل الحفاظ على مكانته كأغنى شخص في العالم، متقدما على مؤسسي جوجل لاري بيدج (270.4 مليار دولار) وسيرجي برين (249.5 مليار دولار)، بينما يحتل جيف بيزوس ولاري إليسون ومارك زوكربيرغ المراتب التالية.

وفي سياق آخر، ستعلن تسلا عن أرباح الربع الرابع بعد إغلاق السوق يوم 28 يناير.

وأفادت الشركة بأنها أنتجت أكثر من 434 ألف سيارة وسلمت نحو 418 ألفا خلال الربع، بانخفاض 16% مقارنة بالفترة نفسها في 2024، مما دفع تسلا إلى المرتبة الثانية خلف شركة BYD الصينية كأكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم.

على مدار العام الماضي، شهدت ثروة ماسك نموا متسارعا، حيث سجلت 500 مليار دولار في أكتوبر، و600 مليار دولار في ديسمبر، و700 مليار بعد أربعة أيام فقط، مدعومة بتقييم SpaceX عند 800 مليار دولار وحزمة تعويضات تسلا التي قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار إذا تحققت عدة أهداف مالية وإنتاجية.

مع هذه القفزة، يقترب ماسك من أن يصبح أول شخص في التاريخ تصل ثروته إلى تريليون دولار، مع استمرار شركاته في النمو والابتكار في مجالات السيارات الكهربائية والفضاء والذكاء الاصطناعي.