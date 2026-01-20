تهديدات ترامب التجارية تعصف بالأسهم الأمريكية والأوروبية

تراجعت ‌مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الرئيسية، بشكل حاد الثلاثاء، في ظل شعور ⁠المستثمرين بالقلق من تجدد تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض ⁠رسوم جمركية على أوروبا بسبب مسألة السيطرة على غرينلاند.

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 653.07 نقطة أو 1.‌35% ‌إلى 48706.⁠26 نقاط، ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 94.67 نقطة أو 1.63% إلى 6843.59 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 385.24 نقطة أو 1.86% إلى 23130.15 نقطة.

ولامست الأسهم الأوروبية أدنى مستوى ⁠لها في أسبوعين تقريباً مع انحسار التفاؤل الذي ساد في وقت سابق من الشهر بسبب زيادة القلق من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتبطة بقضية غرينلاند.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% عند الإغلاق، ليسجل أكبر انخفاض له في يومين متتاليين خلال شهرين.

وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6 % ليلامس أدنى مستوى في شهر. وهبط أيضاً المؤشر داكس الألماني 1%.

وهدد ترامب بفرض موجة من الرسوم الجمركية من أول فبراير على 8 دول أوروبية لحين السماح ⁠للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، ما أثار المخاوف من تجدد الحرب التجارية.

ورغم أن البعض لا يزال متشككاً في أن ترامب سينفذ تهديده، يشعر المستثمرون بالقلق لأن الرئيس الأمريكي لم يظهر أي إشارة تذكر على تخفيف حدة خطابه.

وقال محللون بقيادة جيم ريد، في دويتشه بنك «وبالتالي تفاعلت الأسواق، لكن من الواضح أن هناك مجالاً لتحركات كبرى إذا زادت حدة الخطاب. ومن المحتمل أن ‌يواصل ترامب نشاطه ‌مسبقاً، لكن تذكروا ⁠أنه سيتحدث في دافوس غداً، وسيكون هذا المكان مثالياً بالنسبة له لتوصيل وجهات نظره بالكامل عن العالم».

أرباح الشركات

ومن المتوقع أيضاً أن تؤثر أرباح الشركات والبيانات على المعنويات في السوق الأوروبية هذا الأسبوع.

وصعد سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات 2.2% بعد أن قالت المجموعة إن حجم المبيعات ارتفع 3.2% في 2025.

وزاد سهم شركة النفط العملاقة توتال ‍إنرجيز 1.4% بعدما قالت الشركة إنها تتوقع انخفاض مبيعات النفط والغاز الطبيعي المسال في الربع الأخير من 2025، لكن هوامش أرباح أكبر من تكرير الوقود.

وقفز سهم وايز البريطانية 16% بفضل نتائج قوية في الربع الثالث، وربح سهم كياجن ‍12.4% بعدما أورد تقرير أنها تدرس خيارات استراتيجية وسط اهتمامات جديدة.

وهبطت القطاعات المدرجة على مؤشر ستوكس 600 على نطاق واسع، بقيادة قطاع العقارات الذي انخفض 1.9% تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات منطقة اليورو، ونزل سهم مجموعة إل.في.إم.إتش للمنتجات الفاخرة 2.‍2%.