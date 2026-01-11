عمره 36 عاماً.. كيف صنع شاب صيني ثروة بمليارات الدولارات؟

دخل يان جونجيه، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ميني ماكس" (MiniMax) الصينية المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، نادي المليارديرات، بعدما قفزت ثروته إلى نحو 3.2 مليارات دولار، مدفوعةً بالأداء القوي لسهم الشركة في أول أيام تداوله في بورصة هونغ كونغ.

وشهد سهم "ميني ماكس"، التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها، ارتفاعا تجاوز 100% عند الإدراج يوم الجمعة، في واحد من أبرز الطروحات العامة الأولية في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني خلال الفترة الأخيرة، وفقا لـ فوربس.

وتمكنت الشركة من جمع نحو 4.8 مليارات دولار هونغ كونغ (ما يعادل 618 مليون دولار أمريكي)، بعد طرح 29.2 مليون سهم بسعر 165 دولارا هونغ كونغ للسهم، وهو الحد الأعلى من النطاق السعري المعلن سابقا، وفقا لإفصاحات رسمية لبورصة هونغ كونغ.

ويأتي هذا الإدراج في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين طفرة استثمارية متسارعة، أسهمت في صناعة عدد متزايد من أصحاب الثروات الكبرى، مع تزايد رهانات المستثمرين على التقدم التكنولوجي الصيني وقدرته على المنافسة عالميا.

وامتنعت "ميني ماكس" عن التعليق على ثروة مؤسسها، لكنها أكدت أن الجزء الأكبر من حصيلة الطرح سيُوجَّه إلى تطوير نماذجها وتعزيز قدراتها البحثية.

واستقطب الطرح اهتماما واسعا من المستثمرين الدوليين، حيث شارك فيه أكثر من اثني عشر مستثمرا أساسيا، من بينهم عملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا"، إضافة إلى شركة "إيستسبرينغ إنفستمنتس" السنغافورية لإدارة الاستثمارات، ما عزز ثقة السوق في آفاق الشركة.

ويقارن محللون أداء "ميني ماكس" بنظيرتها "تشيبو" (Zhipu)، وهي شركة صينية أخرى لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي أُدرجت في هونغ كونغ مؤخرا، ففي حين ارتفع سهم "تشيبو" بنسبة 13.2% فقط في أول يوم تداول له، حظي إدراج "ميني ماكس" بزخم أكبر، يعزوه مراقبون إلى طابعها العالمي واعتمادها بشكل رئيسي على عملاء من القطاع الخاص يدفعون مقابل استخدام نماذجها لتوليد الصوت والصورة والفيديو، مقارنةً بشركات تركز على عقود محلية أو حكومية تتطلب حلولًا مخصصة أعلى تكلفة.

وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت "ميني ماكس" نموا سريعا خلال عام 2025، إذ ارتفعت إيراداتها في الأشهر التسعة الأولى من العام بنحو ثلاثة أضعاف لتصل إلى 53.4 مليون دولار، بحسب نشرة الاكتتاب، غير أن هذا التوسع جاء على حساب الربحية، حيث قفزت الخسائر بنحو 70% على أساس سنوي لتبلغ 512 مليون دولار، نتيجة الإنفاق المكثف على الأبحاث والتطوير.

وتضم قائمة عملاء الشركة أسماء بارزة، من بينها شركة الألعاب الصينية العملاقة "ميهويو" (miHoYo)، المعروفة بألعاب مثل Genshin Impact، والتي تُعد أيضا مستثمرا مبكرا في "ميني ماكس"، وكان يان جونجيه قد أسس الشركة عام 2021، بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من ست سنوات في شركة "سنس تايم" (SenseTime)، حيث شغل منصب نائب رئيس معهد الأبحاث، قبل أن ينطلق بمشروعه الذي بات اليوم أحد أبرز قصص النجاح في مشهد الذكاء الاصطناعي الصيني.