12.8 مليون سائح دولي استقبلتهم دبي في 11 شهراً

المصدر: دبي – بشار باغ

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سجل القطاع السياحي في دبي تقدماً متسارعاً نحو تجاوز تداعيات الجائحة مع تبني المرونة والديناميكية في التعامل مع التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم، حيث استقطبت دبي منذ يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري 12.8 مليون سائح دولي بنمو 113 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك تستعيد الإمارة 85 % من أعداد السياح للفترة نفسها من عام 2019 ما قبل الجائحة، حيث استقبلت آنذاك 15 مليون سائح دولي بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

مما يعكس سرعة تعافي القطاع السياحي بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم. وارتفع عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة بالمنشآت الفندقية) من يناير لغاية نوفمبر الماضي إلى 34 مليون ليلة مبيت بنمو 21 %، مقارنة مع العام الماضي الذي سجل 28.1 مليون ليلة مبيت، وبنمو 17 % مقارنة مع 2019 الذي سجل 29.1 مليون ليلة مبيت.

وحافظت الهند على مركزها الأول بين الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي خلال 11 شهراً من عام 2022، إذ بلغ عدد الزوار الهنود إلى الإمارة 1.64 مليون سائح بنمو 106 % عن الفترة نفسها من 2021،.

وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بـ 1.21 مليون زائر مسجلة نمواً بـ 449 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي و29 % مقارنة مع 2019، وارتفعت أعداد السياح من السعودية إلى دبي بـ 185 % إلى 1.11 مليون سائح، وبذلك تأتي السعودية في المركز الثالث.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 521 درهماً مقارنة مع 418 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي و405 دراهم في 2019، وارتفع معدل العائد من الغرف المتوفر من 275 درهماً العام الماضي إلى 378 درهماً خلال الـ 11 شهراً من 2022 بنمو 38 %، ومقارنة مع 303 دراهم في 2019.

وبالرغم من ارتفاع الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي في دبي إلا أن معدل الإشغال الفندقي ارتفع إلى 72.6 % خلال العام الجاري مقارنة مع 65.8 % في 2021، واقترب من معدل الفترة نفسها من 2019 الذي بلغ 74.9 %.

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