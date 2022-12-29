12.8 مليون سائح دولي إلى دبي بنمو 113 % في 11 شهراً

المصدر: دبي - بشار باغ

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حقق القطاع السياحي في دبي إنجازات متعددة وسجل تقدماً متسارعاً نحو تجاوز تداعيات الجائحة مع تبني المرونة والديناميكية في التعامل مع التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم اليوم.

وانطلاقاً من النجاحات التي حققها «إكسبو 2020 دبي»، شكلت سياسة تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتجديد المعروض السياحي، بالإضافة إلى حملات الترويج العالمية، حجر الأساس في نمو أعداد السياح بشكل مطرد خلال العام الجاري.

حيث استقطبت دبي منذ يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري 12.8 مليون سائح دولي مقارنة بنمو 113 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك تستعيد الإمارة 85 % من أعداد السياح للفترة نفسها من عام 2019 ما قبل الجائحة، حيث استقبلت آنذاك 15 مليون سائح دولي، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مما يعكس سرعة تعافي القطاع السياحي بالرغم من التحديات التي يشهدها العالم.

وحافظت الهند على مركزها الأول بين الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي خلال 11 شهراً من عام 2022، إذ بلغ عدد الزوار الهنود إلى الإمارة 1.64 مليون سائح بنمو 106 % عن الفترة نفسها من 2021، وحلت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بـ 1.21 مليون زائر مسجلة نمواً بـ 449 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي و29 % مقارنة مع 2019.

وارتفعت أعداد السياح من السعودية إلى دبي بـ 185 % إلى 1.11 مليون سائح، وبذلك تأتي السعودية في المركز الثالث، فيما ازدادت أعداد السياح من المملكة المتحدة، التي جاءت رابعاً، من 315 ألف زائر العام الماضي إلى 938 ألف زائر بنمو 198 %، وحلت روسيا في المرتبة الخامسة بـ 647 ألف زائر مقارنة بـ 374 زائر في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 73 %.

واحتلت استراليا المرتبة الأولى بين الأسواق المصدرة للسياح إلى دبي من يناير لغاية نوفمبر من العام الجاري من حيث نمو الزوار مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، حيث سجلت أعداد الزوار من استراليا نمواً بـ 559 % بـ 160 ألف سائح. كما شهدت أعداد الزوار من الكويت نمواً لافتاً بـ 301 % من خلال 238 زائراً العام الجاري.

ومن حيث مصدر الزوار حسب المناطق الجغرافية، جاءت دول مجلس التعاون الخليجي أولاً، حيث استحوذت على 21 % من زوار دبي الدوليين، تلتها أوروبا الغربية بـ 20 % تليها جنوب آسيا بـ 17 % ومن ثم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 12 % وروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ 11 %.

وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 وعام 2019 ما قبل الجائحة، ارتفع عدد ليالي المبيت (الغرف المحجوزة) من يناير لغاية نوفمبر الماضي إلى 34 مليون ليلة مبيت بنمو 21 % مع العام الماضي الذي سجل 28.1 مليون ليلة مبيت، وبنمو 17 % مقارنة مع 2019 الذي سجل 29.1 مليون ليلة مبيت.

وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022 نحو 4 ليالٍ فندقية مقارنة بنحو 4.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، مع نمو 17.6 % مقارنة مع 2019 الذي بلغ خلاله متوسط إقامة النزلاء 3.4 ليالٍ.

معدل الإشغال الفندقي

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 521 درهماً مقارنة مع 418 درهماً في الفترة المقابلة من العام الماضي و405 دراهم في 2019، وارتفع معدل العائد من الغرف المتوفر من 275 درهماً العام الماضي إلى 378 درهماً خلال 11 شهر من 2022 بنمو 38 %، ومقارنة مع 303 دراهم في 2019، تصل نسبة النمو 25 %.

وبالرغم من ارتفاع الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي في دبي إلا أن معدل الإشغال الفندقي ارتفع إلى 72.6 % خلال العام الجاري مقارنة مع 65.8 % في 2021، واقترب من معدل الفترة نفسها من 2019 الذي بلغ 74.9 %، حيث بلغ عدد المنشآت الفندقية العاملة في دبي بنهاية نوفمبر الماضي 794 منشأة تضم 145098 غرفة مقابل 743 منشأة بـ 136030 غرفة بنهاية نوفمبر 2021، و732 منشأة بـ 124409 غرفة في الفترة نفسها من 2019.

واستحوذت الفنادق المصنفة 5 نجوم على 34 % من إجمالي عدد الغرف المتوافرة في دبي بنهاية نوفمبر، حيث بلغ عدد الفنادق ضمن هذه الفئة 149 منشأة تضم 49129 غرفة.

وبلغ عدد الفنادق المصنفة 4 نجوم 187 منشأة تضم 42049 غرفة أي ما يشكل 29 % من إجمالي الغرف، أما المنشآت المصنفة بين نجمة لغاية 3 نجوم فبلغ عددها 265 منشأة تضم 28107 غرف، بالإضافة إلى 81 منشأة للشقق الفندقية الفخمة تضم 13019 شقة و112 منشأة للشقق الفندقية متوسطة المستوى تضم 12794 غرفة.

وخلال العام 2022، واصلت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الحملات التسويقية العالمية المبتكرة التي أطلقتها في الفترة الماضية لتعزيز مكانة دبي كوجهة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية المميزة، وبالتالي زيادة جاذبيتها لدى شريحة أوسع من الجمهور من حول العالم، مثل حملة «دبي تقدم» التي تضم مقاطع سينمائية ترويجية بمشاركة نجمي هوليوود جيسيكا ألبا وزاك إيفرون».

وبحسب نتائج استبيان الزوار الدوليين الذي أجرته الدائرة، فقد اكتسبت دبي مكانة كبيرة في النصف الأول من عام 2022، حيث عززت مكانتها كوجهة مفضلة للعائلات بنسبة 79 بالمئة، ومكث الزوار الدوليون فيها فترة أطول خلال زيارتهم في النصف الأول من العام 2022 (بزيادة مقدارها +0.8 يوم مقارنة بالنصف الأول من العام 2019).

وشهدت دبي أداءً إيجابياً في جميع ركائز السياحة، من الثقافة إلى فنون الطهي والمغامرات والترفيه والتسوق، كما أشار الاستطلاع إلى أن نسبة المسافرين الشباب ضمن الفئة العمرية أقل من 35 عاماً يشكلون نسبة كبيرة بلغت 40 بالمئة من المسافرين إلى دبي في النصف الأول من 2022.

وساهم قطاع الطيران في تعزيز تعافي القطاع السياحي في دبي خلال العام الجاري.

حيث سجل مطار دبي الدولي زيادة مضاعفة في عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى أكثر من 18.4 مليون مسافر في تلك الفترة، مستقبلاً أكثر من 46.3 مليون مسافر بداية من شهر يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي، ليسجل بذلك زيادة بنسبة 167.9 % على أساس سنوي. وتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة %72 من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي DXB خلال الفترة نفسها من عام 2019 قبل الجائحة العالمية.

طيران الإمارات

ومن جانبها، استعادت طيران الإمارات أكثر من 80 % من السعة التشغيلية مقارنة بمستويات عام 2019، أي قبل الجائحة، حيث تشغل حالياً جميع طائرات الـ«بوينغ 777» في أسطولها، إضافة إلى 83 طائرة من طراز «إيرباص إيه 380»، تعمل على مختلف الوجهات.

كما استعادت 95 % من عدد الوجهات بما يعادل 143 وجهة، وبحسب بيانات «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات المطارات وشركات الطيران.

فقد حافظت طيران الإمارات على موقعها بالمرتبة 14 ضمن قائمة أكبر 20 شركة طيران في العالم، من حيث السعة المقعدية المجدولة خلال 2022، بإجمالي 55.15 مليون مقعد، مقارنة مع 31.28 مليون مقعد في 2021، بنمو %103.4، واحتلت بذلك المرتبة الأولى على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط.

وبدورها سجلت العمليات التشغيلية لفلاي دبي خلال العام الجاري نمواً يزيد على 80 % مقارنة مع مستويات ما قبل الجائحة، وشكل العام 2022 عاماً استثنائياً في مسيرة الناقلة.

في ظل الإنجازات العديدة، التي حققتها على صعيد الأداء التشغيلي والتوسع في الأسطول وشبكة الوجهات وتعزيز السمعة، وبلغ إجمالي عدد وجهاتها الدولية حالياً إلى 108 وجهات عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

نجاح كبير

ويعود الأداء المميز لقطاع السياحة في الإمارة بشكلٍ رئيسي إلى النجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020 دبي» على مدار ستة أشهر، حيث سجل أكثر من 24 مليون زيارة وبمشاركة أكثر من 190 دولة، فضلاً عن الدعم والترويج المتواصل من الشركاء المحليين والعالميين لتسليط الضوء على دبي كوجهة آمنة ومضيافة ومتاحة للجميع، وأيضاً تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة.

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