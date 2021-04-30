«موسم صيف دبي» ينطلق غداً بعروض مثيرة وجوائز قيمة

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق حملتها الترويجية السنوية «موسم صيف دبي»، حيث تهدي الحملة الترويجية المتسوقين فرصة الفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية. وتنطلق الحملة غداً وتستمر حتى 4 سبتمبر بـ 4 عروض ترويجية كبرى، تشمل العيد في دبي، مفاجآت صيف دبي، العودة إلى المدرسة، وعيد الأضحى، وستقدم الحملة «تسوق واربح» جوائز نقدية بقيمة مليون درهم. وتقدم دبي، خلال رمضان، العديد من خيارات التسوق الفريدة والمتنوعة، التي تثري تجارب زوارها، سواء في مراكز التسوق الضخمة أو الأسواق التقليدية أو ساحات التسوق المفتوحة.

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