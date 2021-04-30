دبي تطلق موسم الصيف غداً بــ 4 عروض ترويجية كبرى

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق حملتها الترويجية السنوية «موسم صيف دبي»، وخلال هذه النسخة ستوفر الحملة الترويجية فرصة للفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية. تبدأ حملة موسم الصيف من أول مايو 2021 حتى 4 سبتمبر 2021 بأربعة عروض ترويجية كبرى، والتي تشمل العيد في دبي، مفاجآت صيف دبي، العودة إلى المدرسة، وعيد الأضحى.

ومع آلية سحب رقمي جديدة لاتلامسية بالكامل وإجراءات أمان عالية، ستقدم الحملة الترويجية الصيفية الشهيرة «تسوق واربح» لمدة 12 أسبوعاً جوائز نقدية، تصل إلى مليون درهم.

وخلال شهر رمضان المبارك، ستبدأ الحملات الصيفية الرائعة مع حملتها الترويجية الأولى «العيد في دبي»، حيث سيحظى 40 متسوقاً بفرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم، وتقام السحوبات خلال 3 أيام العيد، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين يومياً بعد السحب.

وسيتبع حملة العيد في دبي، مفاجآت صيف دبي (من 23 يونيو إلى 14 أغسطس)، حيث سيحصل 6 متسوقين على سيارة إنفينيتي Q50 الجديدة لكل منهم في السحب الأسبوعي، الذي يقام 9، 16، 23، 30 يوليو 6، 14 أغسطس 2021.

وتستمر العروض الصيفية خلال عيد الأضحى (من 10 يوليو إلى ثاني أيام العيد) مع جوائز نقدية قدرها 200,000 درهم إماراتي بين 40 رابحاً، ثم ختام حملات موسم الصيف مع عروض العودة إلى المدارس (من 15 أغسطس إلى 4 سبتمبر)، حيث سيحصل 20 رابحاً على جوائز نقدية تصل إلى 100,000 درهم.

وعند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة، سيكون المتسوقون مؤهلين لدخول السحب الرقمي، والفوز بجوائز كبرى. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني إلى العميل مع الرقم التسلسلي لقسيمة السحب كونه تأكيداً لمشاركته في السحوبات.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي: «يسعدنا أن نعلن عن أحد أطول العروض الترويجية لموسم الصيف هذا العام. نعلم جميعاً أن هذه العروض الترويجية تعزز تجربة التسوق الخاصة بالزائرين والمقيمين في إمارة دبي، والعدد المتزايد من المشاركين كل عام هو شهادة على ذلك. تعمل الحملات الترويجية كونها عوامل جذب لزيادة عدد زائري المراكز التجارية من المقيمين والزائرين. نحن على ثقة بأننا نظمنا تجربة آمنة للمستهلكين، الذين يمكنهم الآن الاستمتاع بصيفهم في دبي».

وتضم قائمة مراكز التسوق المشاركة في حملات «موسم صيف دبي»: مركز البستان، مركز الغرير، مركز مجمع بوابة الخيل، الورقاء سيتي مول، برجمان، بن سوقات سنتر، باي أفينيو، دبي آوتليت مول، مجمع مدن، الواحة مول، مركز مجمع شروق، ريف مول، مركز تايمز سكوير، تعاونية الاتحاد «كووب القوز».

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