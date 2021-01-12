نمو ملحوظ للقطاع الخاص بدبي في ديسمبر

المصدر: دبي - نهى حوا

أفاد مؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة «آي اتش إس ماركيت» البريطانية للمعلومات والخدمات المالية بأن القطاع الخاص غير النفطي في دبي عاد إلى تحقيق النمو خلال ديسمبر الماضي. وذكرت الشركة في تقريرها أن المؤشر سجل 51%، بالمقارنة بـ49% في نوفمبر. وأوضح التقرير أن النمو يرجع إلى الارتفاع الكبير في نشاط الأعمال والزيادة بوتيرة أسرع في تأسيس الشركات الجديدة.

وأضاف التقرير أن معدل النمو الذي حققه المؤشر خلال ديسمبر هو ثاني أسرع معدل على مدار 2020، بعد النمو الذي تحقق خلال يوليو. وأوضح أن الشركات ربطت الزيادة في الإنتاج خلال ديسمبر بزيادة المبيعات، والتي ارتفعت بأقوى معدل منذ سبتمبر. وكانت هناك توسعات متجددة في أشكال العمل الجديد عبر قطاع السفر والسياحة والبناء، لكن النمو كان الأسرع في فئة تجارة الجملة والتجزئة. ورصد الخبراء ارتفاع المبيعات بكافة القطاعات، وأرجعوها إلى عروض التخفيضات في الأسعار.

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«آي إتش إس ماركيت»: القطاع الخاص غير النفطي في دبي يعود للنمو

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