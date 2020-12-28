المصدر: دبي - وائل الخطيب

في ريادة جديدة، قفزت دبي 17 درجة في مؤشر المراكز المالية الذكية، الصادر مؤخراً عن مؤسسة Z/‏‏Yen الفكرية البريطانية المتخصصة في التجارة والاستشارات والمشروعات، في إطار مبادرة لونغ فاينانس التابعة لها الهادفة إلى تتبع تطور المراكز التكنولوجية والمالية في جميع أنحاء العالم في دعمها واستعدادها لتطبيقات التكنولوجيا الجديدة.

وبحسب المؤشر حلّت دبي في المركز الأول عربياً والمركز 17 عالمياً بتقييم 640 درجة في مؤشر المراكز المالية الذكية في إصداره الثاني، متقدمة من المركز 34 في مؤشر المراكز الذكية في إصداره الأول في يوليو 2020.

وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حلّت دبي في المركز الثاني بعد تل أبيب. وفي المؤشرات الفرعية حلّت دبي في المركز 11 في مؤشر الكثافة الإبداعية والمركز 23 في مؤشر دعم الابتكار والمركز 26 في مؤشر القدرة على دعم الابتكار.

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دبي تقفز 17 درجة في مؤشر المراكز المالية الذكية

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