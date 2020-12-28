دبي تقفز 17 درجة في مؤشر المراكز المالية الذكية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قفزت دبي 17 درجة في مؤشر المراكز المالية الذكية، الصادر مؤخراً عن مؤسسة Z/‏Yen الفكرية البريطانية المتخصصة في التجارة والاستشارات والمشروعات، في إطار مبادرة لونغ فاينانس التابعة لها الهادفة إلى تتبع تطور المراكز التكنولوجية والمالية في جميع أنحاء العالم في دعمها واستعدادها لتطبيقات التكنولوجيا الجديدة.

وبحسب المؤشر حلّت دبي في المركز الأول عربياً والمركز 17 عالمياً بتقييم 640 درجة في مؤشر المراكز المالية الذكية في إصداره الثاني، متقدمة من المركز 34 في مؤشر المراكز الذكية في إصداره الأول في يوليو 2020.

وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي حلّت دبي في المركز الثاني بعد تل أبيب. وفي المؤشرات الفرعية حلّت دبي في المركز 11 في مؤشر الكثافة الإبداعية والمركز 23 في مؤشر دعم الابتكار والمركز 26 في مؤشر القدرة على دعم الابتكار.

وفي إطار تصنيفها، قيمت المؤسسة 131 مركزاً تجارياً ومالياً في الإصدار الثاني من المؤشر والذي ارتفع فيه عدد المراكز من 48 إلى 51 مركزاً، تمثل عروض الابتكار والتكنولوجيا للمراكز التجارية والمالية الرائدة في جميع أنحاء العالم.

ويتتبع المؤشر ثلاثة أبعاد تتعلق بالابتكار والتكنولوجيا في المدن التي يصنفها: وهي دعم الابتكار وهو الدعم المقدم من الأنظمة التنظيمية وغيرها للابتكار والتكنولوجيا في المركز، وكثافة الإبداع – أي كثافة خدمات التكنولوجيا والابتكار والفرص في المركز. والقدرة على الدعم، وتتمثل في جودة التكنولوجيا وأعمال الابتكار التي تجري في المركز.

واحتلت نيويورك المركز الأول في المؤشر الذي خلا من أي مركز عربي آخر، حيث تراجعت لندن إلى المركز الثاني، واحتفظت سنغافورة بالمركز الثالث، وحلت هونغ كونغ في المركز الرابع.

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