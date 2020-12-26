300 % نمو الطلب على التسوّق الإلكتروني في الإمارات

المصدر: (دبي ـ وائل اللبابيدي)

قفز حجم الطلب على التسوّق الإلكتروني في الإمارات 300% خلال النصف الأول من العام الحالي، بدعم انتشار منصات التسوق الإلكتروني المختلفة في الدولة، وانتعاش الاستثمارات في القطاع أخيراً.

وأكد خبراء تسوّق إلكتروني أن ظهور جائحة «كورونا» ساعد على انتشار عمليات التسوق عبر الإنترنت، خاصة في فترات الإغلاق أثناء برنامج التعقيم الوطني، حيث تحول الكثير من المستهلكين إلى منصات التسوق الإلكترونية بديلاً عن أنماط التسوق التقليدية.

وتوقع الخبراء دخول 100% من جميع متاجر التجزئة عالم التسوق من خلال الإنترنت وزيادة استثماراتها في تطوير منصات تسوق، فيما يتوقع أن يشهد قطاع التسوق الإلكتروني في الإمارات معدل نمو سنوي مركب بنسبة 16.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ليصل إلى 38.5 مليار درهم.

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