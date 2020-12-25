المصدر: (دبي - وام )

أكدت موانئ دبي العالمية أن اتفاقيتها التي وقعتها مع حكومة السنغال هذا الأسبوع من أجل تطوير ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة «ندايان» هي جزء من امتياز ميناء داكار ومدته 50 عاماً.

وتبدأ مدة الامتياز عند انطلاق العمليات في «ندايان» ويمثل هذا الاتفاق أكبر استثمار لموانئ دبي العالمية في أفريقيا حتى الآن، حيث تستثمر موانئ دبي العالمية - داكار 837 مليون دولار في المرحلة الأولى ومن المتوقع استثمار 290 مليون دولار في المرحلة الثانية. وسيدعم المشروع خطط التنمية الاقتصادية للسنغال لمئة عام مقبلة.

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«موانئ دبي»: تطوير «ندايان» جزء من امتياز مدته 50 عاماً

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