«موانئ دبي»: تطوير «ندايان» جزء من امتياز مدته 50 عاماً

المصدر: (دبي - وام )

قالت موانئ دبي العالمية إن اتفاقيتها الموقعة مع حكومة السنغال هذا الأسبوع لتطوير ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة «ندايان» يأتي ضمن امتياز ميناء داكار وتصل مدته 50 عاماً على فترتين مدة كل منهما 25 عاماً تبدأ مع تدشين عمليات الميناء الجديد حسب مُلحق تمت إضافته إلى الامتياز الحالي الممنوح عام 2017.

وتبدأ مدة الامتياز عند انطلاق العمليات في «ندايان» ويمثل هذا الاتفاق أكبر استثمار لموانئ دبي العالمية في أفريقيا حتى الآن حيث تستثمر موانئ دبي العالمية - داكار 837 مليون دولار في المرحلة الأولى ومن المتوقع استثمار 290 مليون دولار في المرحلة الثانية.

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