التضخم في الإمارات يواصل التراجع للشهر 23

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

تواصل تراجع تضخم الأسعار المستهلكين في الإمارات للشهر الـ 23 على التوالي. وانخفض التضخم2.41 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من 2019. وتراجع «التضخم» إلى 105.87 نقاط في نوفمبر الماضي مقابل 108.48 نقاط في نوفمبر 2019 وعلى أساس شهري انخفض التضخم 0.11% مقارنة بنحو 105.99 نقاط في أكتوبر السابق له.

وبحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فإن تراجع التضخم السنوي جاء على نتيجة هبوط 5 مجموعات إنفاق تتصدّرها السكن والمياه والكهرباء والغاز 3.58% والتجهيزات والمعدات المنزلية 2.61% وخدمات النقل 6.18% والترويج والثقافة 24.8% والسلع والخدمات المتنوعة 0.89%.

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التضخم في الإمارات يواصل الانكماش للشهر 23

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