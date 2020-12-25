التضخم في الإمارات يواصل الانكماش للشهر 23

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 2.41% على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من 2019 لتواصل انكماشها للشهر الـ23 على التوالي.

وكشفت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 105.87 نقطة في نوفمبر الماضي مقابل نحو 108.48 نقطة في نوفمبر 2019 وعلى أساس شهري انخفض التضخم 0.11% مقارنة بنحو 105.99 نقطة في أكتوبر السابق له.

وأوضح المركز أن تراجع التضخم السنوي جاء على إثر هبوط 5 مجموعات إنفاق تتصدّرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 3.58% والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنحو 2.61% وخدمات النقل (تشكل 14.6%) بنسبة 6.18%، والترويج والثقافة 24.8% والسلع والخدمات المتنوعة (تشكل 6.3%) بنحو 0.89%، بينما ارتفع على أساس سنوي 7 مجموعات تصدرتها الأغذية والمشروبات (تشكل 14.3%) بنحو 3.06% والتبغ بنسبة 6.08% والملابس والأحذية 3.04% والتعليم 1.21% والاتصالات 0.67%، وخدمات الصحة 0.18%، والمطاعم والفنادق 2.39%.

بينما جاء انخفاض التضخم على أساس شهري بسبب تراجع 4 مجموعات رئيسية تصدرتها الأغذية والمشروبات 0.97% والسكن والمياه والكهرباء والغاز 0.26% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.08% وخدمات النقل 0.48%، بينما استقرت خدمات الصحة والتعليم، وارتفعت والسلع والخدمات المتنوعة 0.17%، والتبغ 0.06% والملابس والأحذية 0.05% والاتصالات 0.05% والترويج والثقافة 5.72% والمطاعم والفنادق 0.34%.

وبحسب تغير الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة انخفض التضخم على أساس شهري 0.49% في دبي و0.1% في الشارقة و0.19% في عجمان و0.13% في أم القيوين و0.27% في رأس الخيمة، بينما ارتفع 0.14% في أبوظبي و0.09% في الفجيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز