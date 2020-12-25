المصدر: (دبي- البيان)

تعرضت الإمارات إلى 27 ألف هجمة إلكترونية مرتبطة بأزمة «كوفيد 19»، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض كبير، بلغت نسبته 80%، مقارنة

بـ 135 ألف هجمة، تعرضت لها خلال الربع الثاني، وذلك وفقاً لدراسة أجرتها شركة «تريند مايكرو» المتخصصة في مجال حلول الأمن السحابي، والتي أشارت إلى انخفاض معدل الهجمات الإلكترونية المتعلقة بأزمة «كوفيد 19» إلى النصف تقريباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تعرضت إلى 125 ألف هجمة خلال الربع الثالث.

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80 % انخفاض الهجمات الإلكترونية في الإمارات خلال الربع الثالث

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