80 % انخفاض الهجمات الإلكترونية في الإمارات خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

تعرضت الإمارات إلى 27 ألف هجمة إلكترونية مرتبطة بأزمة «كوفيد 19» خلال الربع الثالث من العام الجاري، بانخفاض كبير بلغت نسبته 80%، مقارنةً بـ 135 ألف هجمة تعرضت لها خلال الربع الثاني، وذلك وفقاً لدراسة جديدة أجرتها شركة «تريند مايكرو» المتخصصة في مجال حلول الأمن السحابي، والتي أشارت إلى انخفاض معدل الهجمات الإلكترونية المتعلقة بأزمة «كوفيد 19» إلى النصف تقريباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعرضت إلى 125 ألف هجمة خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 272 ألف هجمة خلال الربع الثاني.

وتعرضت 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثالث إلى 125 ألف هجمة إلكترونية مرتبطة بأزمة «كوفيد 19»، بما فيها 101 ألف هجمة عبر البريد الإلكتروني المزعج، و23 ألف هجمة عبر عناوين URL الخبيثة، و335 عملية كشف ورصد للبرمجيات الخبيثة.

وانخفض معدل الهجمات المرتبطة بأزمة «كوفيد 19» التي استهدفت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 54%، حيث تراجعت هجمات البريد الإلكتروني المزعج بنسبة 29%، وهجمات عناوين URL الخبيثة بنسبة 82%، إلا أن عمليات كشف ورصد البرمجيات الخبيثة شهدت ارتفاعاً بمعدل أربعة أضعاف ونصف.

وتعرضت السعودية إلى 3257 هجمة إلكترونية مرتبطة بأزمة «كوفيد 19» خلال الربع الثالث من العام 2020، بانخفاض كبير بلغ 45 بالمائة، مقارنةً بـ 5,954 هجمة تعرضت لها خلال الربع الثاني من العام 2020.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب رئيس شركة «تريند مايكرو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يُعد هذا التراجع الكبير في معدل الهجمات الإلكترونية المتعلقة بأزمة (كوفيد 9) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دليلاً مهماً على تمكن مسؤولي أمن المعلومات في المنطقة من تعزيز وتحسين مستوى الحماية والعمليات المرتبطة بالأمن الإلكتروني».

وعلى الصعيد العالمي، بلغ إجمالي التهديدات المتعلقة بأزمة «كوفيد 19» حوالي 4,859,121 تهديداً خلال الربع الثالث، بما فيها 3,818,307 تهديدات عبر البريد الإلكتروني، و1,025,301 هجمة بعناوين URL الخبيثة، إلى جانب كشف ورصد 15,513 ملفاً خبيثاً.

وشهدت الفترة ما بين الربع الثاني حتى الثالث من العام 2020 في العالم أجمع تراجعاً بنسبة 46.9 % في التهديدات التي تمت عبر البريد الإلكتروني، بينما ارتفعت بنسبة 47.4 % في التهديدات التي تمت عبر عناوين URL الخبيثة.

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