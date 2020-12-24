بشائر انتعاش قوية.. 4 % نمواً متوقعاً لاقتصاد دبي 2021

المصدر: دبي - البيان

توقعت دراسة حديثة أجرتها اقتصادية دبي تسارع نمو اقتصاد الإمارة خلال عام 2021 إلى 4%، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وذكرت الدراسة أن الحزم الاقتصادية للإمارة أسهمت في تقليل آثار الأضرار، من خلال الحد من الانكماش الاقتصادي المتوقع.



وأكدت الدراسة أن الإمارة أظهرت نسقاً سريعاً ومرتفعاً في آلية التعامل مع الجائحة والتصدي لتداعياتها التي طالت مختلف نواحي الحياة محلياً وعالمياً، وانعكس ذلك من خلال التدرج الممنهج والمدروس في القرارات والإجراءات الوقائية المختلفة التي اعتمدتها الإمارة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث شكّلت قيادتهما لهذه الأزمة نموذجاً عالمياً يُحتذى به.

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