2.5 % نمواً متوقعاً لناتج الإمارات في 2021

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

توقع المصرف المركزي تعافي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 2.5% العام المقبل في مؤشر على التحسن الكبير الذي سيشهده الاقتصاد الوطني رغم تباطؤ الاقتصاديات العالمية.

وأوضح أن انتعاش نمو ناتج الإمارات العام المقبل يأتي مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.6% وارتفاع الإنفاق العام وتسارع نمو الائتمان وتحسن معدلات التوظيف إلى جانب الاستقرار النسبي لسوق العقارات، موضحاً أن تنظيم معرض إكسبو دبي يعزز نمو الاقتصاد.

ولفت إلى تعافي النشاط الاقتصادي في الإمارات جزئياً في الربع الثالث، وتوقع أن يبدأ القطاع غير النفطي في الربع الرابع من 2020 في ظل المزيد من التحسن في الأداء الاقتصادي.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



«المركزي»: 2.5 % نمو الناتج المحلي للإمارات 2021

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز