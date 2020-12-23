«المركزي»: 2.5 % نمو الناتج المحلي للإمارات 2021

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقع مصرف الإمارات المركزي، تعافي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات إلى 2.5% في 2021، الأمر الذي يعد مؤشراً على التحسن الكبير الذي سيشهده الاقتصاد الوطني رغم حالة التباطؤ التي تسيطر على الاقتصاديات العالمية.

وقال المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الحالي أمس، إن ارتفاع نمو الناتج المحلي الحقيقي للعام المقبل يأتي مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.6% وفي ظل بقي الناتج المحلي الإجمالي النفطي ثابتاً بعد اتفاق «أوبك +».

وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي سيكون مدعوماً بارتفاع الإنفاق العام وتسارع نمو الائتمان وتحسن معدلات التوظيف إلى جانب الاستقرار النسبي لسوق العقارات، علاوة على تعزيز حالة الانتعاش في الثقة مع تنظيم معرض إكسبو دبي الدولي.

وأشار التقرير إلى تعافي النشاط الاقتصادي في الإمارات جزئياً في الربع الثالث وتوقع أن يبدأ القطاع غير النفطي في الربع الرابع من عام 2020 في ظل المزيد من التحسن في الأداء الاقتصادي حيث من المتوقع أن يزداد نمو الائتمان.

المؤشرات المصرفية

وبحسب التقرير، تحسنت معظم المؤشرات المصرفية خلال الربع الثالث من العام الحالي مدعومة بتمديد «خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة» من قبل المصرف المركزي للبنوك حيث زادت الودائع على أساس سنوي 5.8٪، بقيادة الودائع الحكومية والكيانات الحكومية. في غضون ذلك، ارتفع الائتمان 4.9% مدعوماً بمؤشرات السلامة المالية القوية.

وبقي مؤشر تضخم أسعار المستهلكين سالباً خلال الربع الثالث عند 2.4% على أساس سنوي مقارنة بانخفاض قدره 2.3% في الربع الثاني، مدفوعاً بالتضخم السلبي في السلع غير التجارية (3.8%) مع انخفاض الإيجارات وأسعار الوقود والترفيه، في حين ارتفعت أسعار السلع التجارية 0.4%.

أسعار الفائدة

واستمرت أسعار الفائدة في السوق بين البنوك في دولة الإمارات في الانخفاض في الربع الثالث، بسبب التيسير النقدي العالمي في حين انخفض أيضاً الفرق بين سعر «الإيبور» وسعر «الليبور» على الدولار الأمريكي وانخفض أيضاً فرق سعر الفائدة على المبادلات لأجل 10 سنوات بين الدرهم والدولار.

وأوضح التقرير أن أسعار عقارات دبي شهدت انخفاضاً طفيفاً في المتوسط بلغ 0.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2020، وفي الوقت نفسه، واصلت الإيجارات في دبي اتجاهها الهبوطي، حيث انخفضت 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث.

فيما شهدت عقارات أبوظبي السكنية انخفاضاً 5.5% في الربع الثالث لكن الأسعار زادت 0.9% على أساس ربعي، وتراجعت الإيجارات في أبوظبي 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث.

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