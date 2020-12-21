تصريح مهم من طيران الإمارات حول تعليق رحلاتها إلى السعودية

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة طيران الإمارات، إن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية سيكون اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى الأحد المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في إفادة:"إثر قيام السلطات في السعودية بإغلاق الحدود، سيتم تعليق رحلاتنا من وإلى المملكة حتى 27 ديسمبر الجاري".

وأضافت: "نعتذر عن أي إزعاج يتسبب به هذا الوضع الخارج عن إرادتنا، ونرجو من متعاملينا الكرام المتأثرين الاتصال بوكلاء السفريات أو مركز اتصال طيران الإمارات للاطلاع على خيارات إعادة الحجز".

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