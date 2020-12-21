طيران الإمارات تعلق رحلاتها من وإلى السعودية لحين إشعار آخر

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت طيران الإمارات، عن تعليق رحلاتها الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت الناقلة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن ذلك يأتي بسبب إغلاق الحدود حسب توجيهات السلطات السعودية.

وأضافت طيران الإمارات، أنه يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.

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