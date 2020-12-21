الاتحاد للطيران تعلق رحلاتها إلى السعودية بشكل فوري

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران" ان الناقلة ستعلق بشكل فوري كافة رحلات الركاب بين أبوظبي وجميع الوجهات التي تشغلها في المملكة العربية السعودية.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم:"التعليق سيكون بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر."

وأوضح المتحدث انه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكر المتحدث ان سلامة الضيوف والطاقم الجوي من أهم أولويتنا.

وقررت المملكة العربية السعودية أمس تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتاً لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعاً آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة وذلك بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس.

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