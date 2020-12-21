«مراس» تعرض الاستحواذ الكامل على «دي إكس بي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، تلقيها عرضاً رسمياً من «مراس للترفيه والتسلية»، المساهم الرئيسي في الشركة، للاستحواذ على 100% من إجمالي الأسهم.

وقالت الشركة في بيان، إن مجلس الإدارة بصدد دراسة وتقييم العرض. وبموجب الشروط، يحق لحاملي الأسهم في «دي إكس بي إنترتينمنتس»، باستثناء مراس وشركة مراس القابضة التابعة لها، الحصول على مبلغ 8 فلوس لكل سهم من أسهم عرض «دي إكس بي إنترتينمنتس». وتعتزم «مراس» و«مراس القابضة» تحويل رصيد السند القائم للتحويل الصادر إليهما من قبل «دي إكس بي» في عام 2018 إلى أسهم جديدة في الشركة وفقاً لشروط السند القائم القابل للتحويل.

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