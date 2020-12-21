«مِراس» تعرض الاستحواذ على كامل «دي إكس بي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مراس للوجهة الترفيهية «مراس»، وهي شركة قابضة تدير العديد من المشاريع والمعالم البارزة في دبي، عن نيتها إعادة هيكلة رأس مال شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» وتقديمها عرضاً نقدياً مشروطاً للاستحواذ على كامل أسهم الشركة.

وتهدف «مراس» من خلال هذا العرض المقترح إلى دعم مستقبل «دي إكس بي إنترتينمنتس» في ظل التحديات المالية التي تواجهها.وتوفر الصفقة المقترحة هيكلية رأس مال مستدامة لـ «دي إكس بي» من خلال خفض مستوى الدين لدى الشركة في ظل أوضاع السوق الصعبة.

ويحق لمساهمي «دي إكس بي» بموجب العرض المقترح الحصول على 8 فلوس نقداً عن السهم الواحد من خلال مشاركتهم في عملية «عرض الشراء» والتي من المتوقع أن تبدأ في يناير2021، إذا استوفيت الشروط المحددة. علماً بأن الصفقة المقترحة مرهونة باستيفاء شروط محددة تشمل الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والجهات التنظيمية المختصة.

وتعتزم مراس الاستحواذ على دين شركة «دي إكس بي» المصرفي ذي الأولوية، المستحق لبعض المقرضين التجاريين، برصيد مستحق (كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020 أصل الدين والفائدة المتراكمة) يُقدر بمبلغ 4.25 مليارات درهم، ومن ثم تحويل الدين المصرفي ذي الأولوية إلى أسهم جديدة في «دي إكس بي» بسعر تحويل يبلغ 0.08 درهم للسهم الواحد.

ويمثل العرض المُقترح من «مراس» حلاً مناسباً وعملياً لحماية مستقبل الشركة، بالإضافة إلى حماية مصالح جميع الأطراف المعنية كالموظفين والشركاء التشغيليين والموردين والعملاء.

"مِراس" تعرض إعادة هيكلة ديون "دي إكس بي إنترتينمنتس" وتقدم عرضاً نقدياً مشروطاً

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